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В Sauber представили C36-Ferrari

Sauber первыми открыли неделю презентаций машин 2017 года

  • 20.02.2017 13:13
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В Sauber представили C36-Ferrari
Утром в понедельник в Sauber первыми открыли неделю презентаций машин 2017 года, представив на своём сайте фотографии и короткую информацию о новой C36-Ferrari, с которой в команде надеются добиться прогресса.
 
Новую машину разрабатывал коллектив инженеров – после ухода технического директора Марка Смита в начале марта 2016 года этот пост долго оставался вакантным, пока в ноябре его не занял опытный Йорг Цандер – но C36-Ferrari проектировалась без его участия.
 
С36 соответствует регламенту 2017 года, машина стала шире, увеличились диффузор и антикрылья – аэродинамика обеспечивает большой уровень прижимной силы, поэтому при создании С36 в команде стремились снизить уровень лобового сопротивления, возросший из-за использования более широких шин, и вес, несмотря на то, что минимальный вес машин в этом году увеличен до 728 кг.
 
По утверждению команды, машина была разработана заново – нет ни одной детали, которая использовалась в конструкции прошлогодней С35. На С36 установлена силовая установка Ferrari 2016 года, в версии, которая использовалась в Гран При Абу-Даби – Sauber будет единственной командой в этом сезоне, использующей прошлогодние моторы.
 
Йорг Цандер, технический директор: «На этот раз мы сделали ставку не на максимальную прижимную силу, а на аэродинамическую стабильность.
 
Мы достаточно рано определились с поставщиком силовой установки, выбрав проверенное и надёжное решение. Мы хорошо с знакомы с компоновкой двигателя и коробки передач, с особенностями систем охлаждения, что позволило сэкономить время и силы».
 

Источник — f1news

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