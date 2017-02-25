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Трасса в Барселоне получила одобрение от FIA

С понедельника команды начнут зимние тесты в Каталонии

  • 25.02.2017 15:27
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Трасса в Барселоне получила одобрение от FIA

В пятницу на Circuit de Catalunya в пригороде Барселоны прошла двойная инспекция. Делегат FIA по безопасности Чарли Уайтинг и офицер по безопасности FIM Франко Унчини проверили соответствие принятым нормам новых участков, появившихся, в том числе, после гибели мотоциклиста Луиса Салома на тренировке по ходу каталонского этапа в прошлом году.

Тогда из-за этого инцидента соревнования пришлось продолжить на конфигурации трассы, использовавшейся для Формулы 1, а теперь организаторы внесли коррективы, соответствующие требованиям двух серий. Кроме того, из-за увеличившейся ширины машин Формулы 1, изменилась и разметка на стартовом поле.

Уайтинг и Унчини остались довольны принятыми мерами, трасса получила омологацию для проведения гонок FIA и FIM.

В понедельник на Circuit de Catalunya начнутся зимние тесты машин Формулы 1 сезона 2017 года.

Источник — f1news

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