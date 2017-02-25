«Уильямс» представил новый болид образца сезона-2017, информирует пресс-служба команды.
В следующий понедельник в Барселоне стартуют предсезонные тесты, на которых первым за руль нового болида сядет Фелипе Масса.
Его напарник Лэнс Стролл проведет сессию во вторник и четверг.
Источник — Sport.ua
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