Уильямс представил новый болид образца сезона-2017

Это плохо? Или всегда чемпионом мира должно быть только ДК?

нет, но ваша бравада на фоне действительный результатов , выглядит смешной

Можна только процитировать - "Это какой то позор!"

судя по вебкамерам Дубаёв дождь там и не собирается утихать. поливает изрядно.http://www.earthcam...

Ну, ну, Реал Мадрид-Реал Фарма - это сильно фантазировали)))

Футбол в русской провинции при смерти: чуть ли не каждый второй клуб ФНЛ и ПФЛ испытывает финансо...

Более того, сколько он получит чистыми??? Наверное, даже пол миллиона не получит. Налоги, процент...

Хотелось бы, конечно, чтобы Вашингтон апсетнул мешкобойца, но к сожалению, чуда не произойдёт. Уа...