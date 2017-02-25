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Уильямс представил новый болид образца сезона-2017

С понедельника пилоты сядут за руль нового болида

  • 25.02.2017 18:13
  • 97 просмотров
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Reuters
© Reuters

«Уильямс» представил новый болид образца сезона-2017, информирует пресс-служба команды.

В следующий понедельник в Барселоне стартуют предсезонные тесты, на которых первым за руль нового болида сядет Фелипе Масса.

Его напарник Лэнс Стролл проведет сессию во вторник и четверг.

Источник — Sport.ua

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