Red Bull представил новый болид

Прошлый сезон команда закончила на втором месте в Кубке конструкторов, так что очевидная следующая цель – навязать Mercedes борьбу за лидерство. В Red Bull рассчитывали на смену регламента в этом сезоне, чтобы сделать шаг вперёд – мотористы Renault тоже уверены в серьёзном прогрессе, так что ожидания в команде очень высоки.

В Red Bull Racing не суеверны. Индекс 13, которые многие считают несчастливым, они пропускать не стали, а новую RB13 представили журналистам в 13:13, выложив на своём сайте только этот видеоролик – реальную машину мы увидим только на тестах.

Ньюи всегда стремился до последних минут работать с машиной, так что на зимних тестах, а потом и на первом этапе в Мельбурне RB 13 может выглядеть совершенно иначе. Раскраска машины типична для Red Bull Racing, очень оригинально решен носовой обтекатель – с воздуховодом в первой части. Подобное решение Ньюи использовал в 2011-м году, в конструкции RB7.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «По-моему, это одна из самых красивых машин, которые мы когда-либо создавали. Этому способствует новый технический регламент: похоже, у машин очень правильная геометрия, пропорции, и всё это создаёт впечатление агрессивности и скорости.

Зимой мы работали с подъёмом, сохранив боевой настрой с прошлого сезона, когда команда преуспела в модернизации машины, хорошо выступала в гонках и грамотно решала тактические задачи. Впрочем, разработку нового шасси надо было начинать с чистого листа, и каждый конструктор, каждый инженер понимал, сколь интересные и сложные задачи перед ним стоят.

Кроме того, в этом году у нас новый двигатель, создавая который моторостроители применили иную концепцию, и зимой у них было очень много работы. Надеемся, что силовая установка прибавит в мощности, и если ожидания оправдаются, то в этом году наша команда сможет бросить вызов лидерам и создаст немало сложностей Mercedes и Ferrari.

Mercedes остаётся фаворитом, эта команда выиграла три чемпионата подряд и очень высоко установила планку. Но мы надеемся, что сможем с ними конкурировать, ведь у нас прекрасные гонщики, стабильно работающая команда, поэтому мы уже в предвкушении предстоящего сезона».

Эдриан Ньюи, руководитель технического департамента: «С тех пор, как в 1998 году Формула 1 перешла на более узкие шасси, мне всё время казалось, что машины выглядят не совсем пропорционально. Они были довольно узкими, при этом шины оставались относительно широкими, а колёсная база становилась всё длиннее. Теперь мы возвращаемся к более широким машинам на широкой резине, они должны выглядеть более гармонично.

При столь существенных изменениях регламента идей всегда больше, чем можно реализовать за то время, что есть в нашем распоряжении. Кроме того, как и у других команд, наши ресурсы ограничены, поэтому приходится расставлять приоритеты. Будущее покажет, насколько правильно мы это сделали».

Роб Маршалл, главный конструктор: «Нам пришлось решать много интересных задач, ведь уже давно мы не имели дела со столь существенными переменами регламента, поэтому все работали очень увлечённо.

Нам предстояло определиться, что именно нужно делать, чтобы создать самую быструю машину, ведь команды наверняка будут предлагать разные инженерные решения. И нужно постараться, чтобы наши решения были самыми лучшими.

Ожидается, что машины будут преодолевать круги на 3-5 секунд быстрее, чем в прошлом году. В основном это произойдёт за счёт повышения скорости прохождения поворотов, что связано с увеличением прижимной силы. Но также при этом вырастет лобовое сопротивление, поэтому скорости на прямых несколько снизятся, что может сыграть на руку тем командам, которые располагают самыми мощными силовыми установками. Их машинам будет несколько проще преодолевать возросшее сопротивление воздуха. Но в основном результаты прохождения кругов улучшатся за счёт повышения скоростей в поворотах».

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Даниэль Риккардо: «Ощущения от пилотирования новых машин будут иными, физические нагрузки возрастут, что же касается зрелищности гонок, то в какой мере обострится борьба на трассе – мы увидим через месяц с небольшим.

В этом году я вновь хочу подниматься на верхнюю ступень подиума, причём, достаточно часто, чтобы в октябре-ноябре оставаться в числе претендентов на титул.

На следующей неделе я вернусь за руль и надеюсь, что новая машина окажется быстра – это можно почувствовать буквально после нескольких первых кругов. На тестах, прежде всего, нам нужно убедиться в её надёжности, почувствовать реальный уровень физических нагрузок, чтобы точно знать, к чему готовиться в Мельбурне».

Макс Ферстаппен: «Начинать придётся практически с нуля, ведь это совершенно новая машина. Надеюсь, она будет быстра, ведь в Red Bull умеют хорошо справляться с поставленными задачами, что не раз демонстрировали в прошлом.

Гонщикам будет физически тяжелее пилотировать новые машины, на некоторых трассах мы будем проезжать круги примерно на 3 секунды быстрее. Пришлось очень интенсивно тренироваться, чтобы к этому подготовиться. Надеюсь, этого будет достаточно, хотя не сомневаюсь, что в первые недели мышцы всё равно будут побаливать.

Цели на сезон? Для начала я хочу увидеть, насколько конкурентоспособна наша машина, а потом смогу более точно определиться с целями. Разумеется, я хочу выигрывать гонки, но для этого необходимо соответствующее оборудование».