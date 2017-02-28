Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Sauber подписали контракт с Татьяной Кальдерон

В Sauber подписали контракт девелопмент-драйвера с 23-летней Татьяной Кальдерон

  • 28.02.2017 10:36
  • 43 просмотров
  • 0 комментария
Метки
В Sauber подписали контракт с Татьяной Кальдерон
В 2017 году колумбийская пилотесса будет работать на симуляторе команды, присутствовать на технических брифингах во время Гран При, а также продолжит выступления в серии GP3.
 
Мониша Кальтенборн, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Татьяну в семье Sauber. У нас есть возможности и средства предоставить ей платформу, на которой она продолжит прогрессировать и улучшать гоночные навыки. Я убеждена, что мы предоставим ей возможности получить больше информации об автоспорте, что поможет ей в дальнейшей карьере».
 
Татьяна Кальдерон: «Я очень рада стать девелопмент-драйвером Sauber. Я хочу поблагодарить Монишу Кальтенборн и всю команду за предоставленную возможность, а также Escuderia Telmex за их поддержку.
 
Я рада, что буду работать с такой опытной командой и, надеюсь, смогу многому научиться. Я стала на шаг ближе к своей мечте – однажды выступать в Формуле 1».
 

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.