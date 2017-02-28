В Sauber подписали контракт с Татьяной Кальдерон

В 2017 году колумбийская пилотесса будет работать на симуляторе команды, присутствовать на технических брифингах во время Гран При, а также продолжит выступления в серии GP3.

Мониша Кальтенборн, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Татьяну в семье Sauber. У нас есть возможности и средства предоставить ей платформу, на которой она продолжит прогрессировать и улучшать гоночные навыки. Я убеждена, что мы предоставим ей возможности получить больше информации об автоспорте, что поможет ей в дальнейшей карьере».

Татьяна Кальдерон: «Я очень рада стать девелопмент-драйвером Sauber. Я хочу поблагодарить Монишу Кальтенборн и всю команду за предоставленную возможность, а также Escuderia Telmex за их поддержку.

Я рада, что буду работать с такой опытной командой и, надеюсь, смогу многому научиться. Я стала на шаг ближе к своей мечте – однажды выступать в Формуле 1».