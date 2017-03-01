Канада сохранила место в календаре Формулы 1 до 2029 года

Организаторы «Гран-при Канады» продлили контракт с руководством «Формулы-1» на проведение этапа на трассе в Монреале до 2029 года.



Отметим, что предыдущий контракт действовал до 2024 года включительно.

— Я могу подтвердить, что Octane Racing Group на пять лет продлила действующий десятилетний контракт, подписанный в 2014-м, что гарантирует Канаде участие в «Ф-1» до 2029 года, — сказал пресс-секретарь компании.



«Гран-при Канады» появился в календаре чемпионата в 1967 году. С 1978 года этап неизменно принимает автодром имени Жиля Вильнева в Монреале. В предстоящем сезоне гонка пройдет 11 июня.