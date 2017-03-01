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Канада сохранила место в календаре Формулы 1 до 2029 года

Гонка проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева

  • 01.03.2017 18:23
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Организаторы «Гран-при Канады» продлили контракт с руководством «Формулы-1» на проведение этапа на трассе в Монреале до 2029 года.

Отметим, что предыдущий контракт действовал до 2024 года включительно.
— Я могу подтвердить, что Octane Racing Group на пять лет продлила действующий десятилетний контракт, подписанный в 2014-м, что гарантирует Канаде участие в «Ф-1» до 2029 года, — сказал пресс-секретарь компании.

«Гран-при Канады» появился в календаре чемпионата в 1967 году. С 1978 года этап неизменно принимает автодром имени Жиля Вильнева в Монреале. В предстоящем сезоне гонка пройдет 11 июня.

Источник — Sportbox

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