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Росс Браун готов изменить Формулу 1

Браун готов вести Формулу 1 к реформам по курсу, объявленному владельцами чемпионата из Liberty Med

  • 02.03.2017 09:58
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Росс Браун
© Росс Браун
На посту спортивного директора Росс Браун готов вести Формулу 1 к реформам по курсу, объявленному новыми владельцами чемпионата из Liberty Media.
 
Росс Браун: «В Формуле 1 слишком велика сила инерции, слишком сложно серьёзно её изменить, но мы вполне можем скорректировать курс.
 
Прежде чем менять формат уик-энда, нужно иметь уверенность в том, что это будут перемены к лучшему. Для этого я мечтал бы раз в год проводить этап, не входящий в чемпионат мира – на нём мы могли бы пробовать разные варианты, экспериментировать, развивать наиболее удачные сценарии, чтобы потом их использовать.
 
Кроме того, крайне важно сделать так, чтобы у команд была финансовая возможность выступать в чемпионате. Сейчас у аутсайдеров гораздо больший интерес к гонщикам, способным заплатить за свои выступления, чем у сильных команд. И если мы поддержим слабые команды, то улучшится спорт в целом – мы увидим гораздо больше юных талантов, вроде Ферстаппена.
 
На посту руководителя команды я не был заинтересован в плотности борьбы в чемпионате, напротив – я делал всё, чтобы моя команда была недосягаемой для соперников. Но сейчас позиция изменилась на противоположную, теперь мой приоритет – острая конкуренция команд.
 
Но эта конкуренция не должна быть искусственной. Мы не должны наказывать команду за то, что она лучше всех справляется со своей работой. Кто-то недавно сказал, что если команда побеждает, им нужно заморозить своё развитие, пока остальные не догонят. Очевидно, что подобный подход разочарует болельщиков.
 
Надеюсь, перемены в регламенте на этот раз окажут позитивный эффект, но это ещё один очевидный пример ошибочно выбранного курса. Если бы нужно было остановить Mercedes, следовало двигаться в противоположном направлении. Но это очень сильная команда с большими ресурсами, готовая принять любой вызов. Наивно думать, что перемены в правилах могут ослабить и дестабилизировать Mercedes».
 

Источник — f1news

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