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Хембри ушел с поста руководителя Pirelli Motorsport

Британец продолжит карьеру в шинной компании

  • 07.03.2017 13:04
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Хембри ушел с поста руководителя Pirelli Motorsport
Пол Хембри, несколько лет занимавший должность руководителя Pirelli Motorsport, ушел со своего поста. Британец продолжит карьеру в шинной компании, с 15 марта возглавив отделение Pirelli в Южной Америке.
 
Пол Хембри продолжит общую координацию спортивных программ Pirelli, автогоночным направлением продолжит заниматься Марио Изола, Джорджио Барбьер будет отвечать за мотогонки, а за технический и коммерческий департамент – Джанни Гвидотти.
 

Источник — f1news

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