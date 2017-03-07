Хембри ушел с поста руководителя Pirelli Motorsport

Пол Хембри, несколько лет занимавший должность руководителя Pirelli Motorsport, ушел со своего поста. Британец продолжит карьеру в шинной компании, с 15 марта возглавив отделение Pirelli в Южной Америке.

Пол Хембри продолжит общую координацию спортивных программ Pirelli, автогоночным направлением продолжит заниматься Марио Изола, Джорджио Барбьер будет отвечать за мотогонки, а за технический и коммерческий департамент – Джанни Гвидотти.