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Ferrari первой приобрела акции Формулы-1

Итальянская команда купила пакет акций Liberty Media на сумму 11,4 млн долларов

  • 07.03.2017 15:20
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Scuderia Ferrari
© Scuderia Ferrari
Ferrari стала первой командой Формулы-1, которая решила приобрести акции «Королевских гонок».

В конце февраля итальянская команда купила пакет акций компании Liberty Media, контролирующей коммерческие права на Формулу-1, на сумму 11,4 миллиона долларов.
 
Ранее компания Liberty Media предложила всем командам стать акционерами Формулы-1, но никто не выразил желание это сделать. Позже Ferrari захотела вложить деньги в покупку акций, а теперь появилась информация о наличии официальных документов, подтверждающих факт приобретения.
 
Таким образом, Ferrari усилила свои позиции перед переговорами о новом договоре Согласия с Liberty Media, которая обещала урезать «исторические» бонусы всем командам, сообщает издание F1i.
 

Источник — Sport.ua

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