Ferrari первой приобрела акции Формулы-1

Ferrari стала первой командой Формулы-1, которая решила приобрести акции «Королевских гонок».



В конце февраля итальянская команда купила пакет акций компании Liberty Media, контролирующей коммерческие права на Формулу-1, на сумму 11,4 миллиона долларов.

Ранее компания Liberty Media предложила всем командам стать акционерами Формулы-1, но никто не выразил желание это сделать. Позже Ferrari захотела вложить деньги в покупку акций, а теперь появилась информация о наличии официальных документов, подтверждающих факт приобретения.

Таким образом, Ferrari усилила свои позиции перед переговорами о новом договоре Согласия с Liberty Media, которая обещала урезать «исторические» бонусы всем командам, сообщает издание F1i.