Фелипе МАССА: «Всегда приятно успешно закончить день»

В интервью бразилец заявил, что очень доволен работой и надеется, что наверстал упущенное на прошлой неделе.

- Фелипе, сегодня вы с Себастьяном Феттелем проехали больше всех кругов. Расскажите о впечатлениях?

- 168 кругов – это фантастика. Прежде всего, я доволен работой команды – машина надежна. Я постарался узнать всё о настройках, о поведении шин, а днём провёл имитацию гонки. Не помню, удавалось ли мне прежде проезжать за день 168 кругов в Барселоне. Хороший результат. В Австралии станет ясно, какие позиции мы занимаем. Всегда приятно, успешно закончить день.

- Каково это в плане физической нагрузки?

- Конечно, я чувствую, что проехал большую дистанцию – это ощущается. Но я серьёзно тренировался и отлично готов к сезону. Я много занимался физической подготовкой, поскольку не знал, насколько велики окажутся перегрузки на самом деле. Возможно, всё немного превзошло мои ожидания. Не знаю, дело в тренировках, или в особенностях машины, но я доволен сегодняшним днём.

- Вы проехали много кругов позади Sauber. Пытались обогнать? Ждёте ли вы проблем с обгонами в этом году?

- Такой теперь будет Формула 1. Обгонять очень сложно, и не только Sauber. Я пытался опередить, но позади меня ехала еще и Renault. Оказавшись за машиной соперника, вы теряете много прижимной силы. Так будет и в гонках – обгонов станет меньше, чем в два последних сезона.

- Какие планы на завтра? Вы снова будете работать с машиной и мы увидим её настоящую скорость?

- Да, я работаю утром, а днём за руль сядет Лэнс. Если не ошибаюсь, я снова буду работать в четверг во второй половине дня.

Сейчас сложно судить о скорости машины, но всегда приятно закончить день на первой строчке протокола, проехав максимальную дистанцию.

- Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы увидеть борьбу Mercedes и Williams. Это возможно?

- Пожалуй, мы хотим этого явно больше, чем Льюис. Посмотрим. Машина Mercedes невероятно быстра и очень конкурентоспособна. Я сомневаюсь, что Williams на одном уровне с Mercedes. Но если нам удастся побороться за подиум, значит, мы отлично выполнили свою работу. Посмотрим в Австралии.

- После столь успешного дня вы довольны возвращением в Формулу 1?

- Конечно. Вы всегда надеетесь на успешный сезон, на конкурентоспособную машину. Надеюсь, в гонках мы будем добиваться таких же результатов, как сегодня.

- Сколько времени вам потребовалось, чтобы принять решение вернуться в гонки?

- Не очень много – несколько недель.

- Вас беспокоит, что на прошлой неделе команда потеряла несколько дней на тестах?

- Нет ничего хорошего в потере времени на тестах. Сегодня мы сделали то, что должны были сделать ещё на прошлой неделе. Я увидел много положительных моментов и понял, что машина надежна.

Конечно, гораздо хуже потерять целый день из-за проблем с надежностью, так что я не думаю, что для нас всё настолько плохо. Впереди еще три дня. У нас не так много запчастей, поэтому нам нельзя ничего ломать. Сегодня я один раз вылетел с трассы, к счастью, обошлось без последствий. В оставшиеся дни нужно сработать так же, как сегодня – это было бы здорово для команды.