Украинская команда примет участие в третьем этапе ЧМ по ралли

С 9 по 12 марта пройдет третий этап Чемпионата мира по ралли, в котором примет участие украинская команда Eurolamp World Rally Team.

На своем пути в Мексику, где и состоится этап мирового первенства, украинская команда посетила Португалию, чтобы провести тренировку.

На протяжении двух дней в первый уик-энд марта инженеры и механики команды экспериментировали с гравийными настройками техники. А Валерий Горбань и Сергей Ларенc работали на тренировочной трассе, адаптируясь после мороза и снега Швеции к теплу и камням Португалии.



После тренировки, подводя итоги и составляя планы на предстоящую гонку, в команде не могли не вспомнить, что в прошлом году в Мексике после финиша ее экипажа на десятой позиции Eurolamp WRT стала первой украинской командой, чьи пилоты заработали очки в зачет WRC, выступая на технике, подготовленной и обслуживаемой во время гонки украинскими инженерами и механиками. При этом пилот и штурман, продолжая цепочку приятных воспоминаний, рассказали о своих гонках, в которых были добыты первые очки в зачет Чемпионата мира по ралли.



«Фактически, первый результативный финиш на этапах мирового первенства состоялся в Польше, в 2009 году. Но та гонка не шла в зачет Чемпионата мира в категории Production, в которой мы выступили, поэтому формально мои первые мировые очки были заработаны в Швеции, в 2011. И когда я вспоминаю ту гонку, то первое, что всплывает в памяти — это мои квадратные глаза от всего происходящего», — рассказал Валерий Горбань, пилот Eurolamp WRT.



«На улице 30 градусов мороза. Безумные дистанции переездов и скоростных участков. Ощущения, что есть только холод и еще раз холод, и ничего больше. Мы спали по 4-5 часов в сутки… Впервые в жизни после финиша — после долгожданного финиша! — от спортивных сидений болели ягодицы. В общем-это было настоящее испытание всей команды и экипажа на прочность. И пройти это испытание было очень приятно!»



Примечательно, что для Сергея Ларенса первой гонкой на Чемпионате мира по ралли, в которой он заработал зачетные баллы, стала Португалия 2011 года. Та самая гонка, когда он впервые выступил вместе с Валерием Горбанем.



«Тогда мне пришлось экстренно собраться на гонку, чтобы заменить Женю Леонова, который получил серьезную травму спины», — вспоминает Сергей Ларенс.



«Все мысли были только о том, чтобы обеспечить Валерию Горбаню максимально возможный в сложившейся ситуации ездовой комфорт. Дело осложнялось тем, что у Валеры очень непростая стенограмма. И мне тогда очень трудно пришлось. Помню, как мозг буквально кипел не на шутку… Но в результате все получилось нормально, мы заняли пятое место и все три машины команды тогда доехали до финиша.



«Очень хорошо помню, что у всех было приподнятое настроение и день закончился отличным общекомандным ужином в рыбном ресторанчике города Фару, где мы отведали шикарную рыбную катаплану...»