Роман ГРОЖАН: «Команда готовит новинки к Австралии»

Днём он подвёл итоги и заявил, что в Мельбурне возможны сюрпризы.

- Тесты завершаются, вы можете сказать, что готовы к гонке в Австралии?

- Каждый год есть ощущение, что не всё удалось сделать. (смеется) Всего восемь дней тестов, из них только четыре дня я работал за рулем, и в один из этих дней мы тестировали дождевую резину. Учитывая серьёзные перемены в регламенте, за это время невозможно быть готовым на 100%. Ведущие команды лучше готовы, но в Австралии возможны сюрпризы. В этом и есть очарование Формулы 1.

- В какой области у вас точно нет проблем?

- У нас много идей о том, как сделать машину лучше. Надеюсь, что новинки, которые команда привезет в Австралию, позволят прибавить. У нас с напарником схожие требования к машине, поэтому команде проще заниматься ее модернизацией.

- Проблемы с тормозами до сих пор не решены?

- Чудес не бывает…

- Как в команде решают эту проблему? Когда у вас будет новый поставщик?

- Не знаю. Мы напряженно работаем, чтобы решить проблему, но я не могу на 100% доверять тормозам. В команде делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

- Сегодня вы остановились на трассе. Что стало причиной?

- Проблемы с датчиком. После возвращения в боксы, мы сбросили настройки на руле и смогли продолжить работу.

- Со стороны видно, что ваша машина нестабильна в поворотах...

- Мы знаем, что стабильность машины в медленных поворотах – область, в которой мы можем прибавить. До этапа в Австралии надо постараться найти решение – мы готовим обновления, которые, как я надеюсь, решат проблему. Если удастся повысить стабильность на торможениях, это тоже поможет. Команда работает вместе с Brembo, чтобы найти решение.

- Вы довольны эффективностью силовой установки Ferrari?

- Силовая установка очень хорошая. В Ferrari сделали шаг вперед по сравнению с прошлым годом, эффективность на разгонах возросла. Для Haas сотрудничество с Ferrari имеет ключевое значение – они оказывают нам большую помощь в повышении скорости машины.