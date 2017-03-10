Роман ГРОЖАН: «Команда готовит новинки к Австралии»

Днём он подвёл итоги и заявил, что в Мельбурне возможны сюрпризы.
- Тесты завершаются, вы можете сказать, что готовы к гонке в Австралии?
- Каждый год есть ощущение, что не всё удалось сделать. (смеется) Всего восемь дней тестов, из них только четыре дня я работал за рулем, и в один из этих дней мы тестировали дождевую резину. Учитывая серьёзные перемены в регламенте, за это время невозможно быть готовым на 100%. Ведущие команды лучше готовы, но в Австралии возможны сюрпризы. В этом и есть очарование Формулы 1.
- В какой области у вас точно нет проблем?
- У нас много идей о том, как сделать машину лучше. Надеюсь, что новинки, которые команда привезет в Австралию, позволят прибавить. У нас с напарником схожие требования к машине, поэтому команде проще заниматься ее модернизацией.
- Проблемы с тормозами до сих пор не решены?
- Чудес не бывает…
- Как в команде решают эту проблему? Когда у вас будет новый поставщик?
- Не знаю. Мы напряженно работаем, чтобы решить проблему, но я не могу на 100% доверять тормозам. В команде делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
- Сегодня вы остановились на трассе. Что стало причиной?
- Проблемы с датчиком. После возвращения в боксы, мы сбросили настройки на руле и смогли продолжить работу.
- Со стороны видно, что ваша машина нестабильна в поворотах...
- Мы знаем, что стабильность машины в медленных поворотах – область, в которой мы можем прибавить. До этапа в Австралии надо постараться найти решение – мы готовим обновления, которые, как я надеюсь, решат проблему. Если удастся повысить стабильность на торможениях, это тоже поможет. Команда работает вместе с Brembo, чтобы найти решение.
- Вы довольны эффективностью силовой установки Ferrari?
- Силовая установка очень хорошая. В Ferrari сделали шаг вперед по сравнению с прошлым годом, эффективность на разгонах возросла. Для Haas сотрудничество с Ferrari имеет ключевое значение – они оказывают нам большую помощь в повышении скорости машины.
Источник — f1news
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