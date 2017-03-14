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В Lamborghini пока только мечтают о Формуле 1

Слухи о возможном интересе концерна Volkswagen к Формуле 1 ходят уже не один год

  • 14.03.2017 08:14
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В Lamborghini пока только мечтают о Формуле 1
Не так давно стало известно, что в компании Bentley Motors, которая входит в состав немецкого концерна, рассматривали возможность создания команды.
 
На автосалоне в Женеве Стефано Доменикали, бывший руководитель команды Ferrari, ныне возглавляющий Lamborghini, заявил, что итальянской компании интересно участие в Формуле 1, однако в данный момент у неё другие приоритеты.
 
Стефано Доменикали: «Автоспорт – неотъемлемая часть наследия Lamborghini. Формула 1 – это мечта, но пока она так и остается мечтой, поскольку мы должны оставаться реалистами. Мы хотим увеличить свою долю на рынке и в 2018-м представим новый кроссовер Urus, открывающий новые горизонты для нашего бренда. У нас просто другие приоритеты, и они не связаны с Формулой 1».
 
Доменикали также прокомментировал переход чемпионата мира под контроль Liberty Media: «Формулу 1 ждет новый этап. У Liberty большие планы, но важно понять, каким чемпионат должен стать в будущем. Для этого надо ответить на элементарный вопрос: "За счет чего Формула 1 может привлечь молодую аудиторию?"
 
В новом сезоне нас ждут новые машины, но в людях нужно вновь разжечь желание смотреть Гран При. Из того, что я увидел во время тестов в Испании, можно сделать вывод, что нас ждет совершенно другое начало сезона, непохожее на то, чему мы были свидетелями три года назад, когда Формула 1 перешла на гибридные силовые установки.
 
Я считаю, что решающее значение будут иметь два фактора. Во-первых, кому удастся построить лучшую машину в условиях нового регламента? Я вижу в этом риск того, что чемпионат разделится на две лиги: в одной будут выступать три лучших команды, во второй – все остальные.
 
Если говорить о втором факторе, то мне хочется, чтобы возросла роль гонщика. Понятно, что техника по-прежнему важна, но я считаю, что результат должен в большей степени зависеть от мастерства пилота, чем это было в недавнем прошлом».
 

Источник — f1news

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