Машины Force India станут розовыми

Команда Force India подтвердила, что в 2017 году её фирменная раскраска станет иной, и в ней появятся новые яркие цвета, это связано с подписанием соглашения о долгосрочном сотрудничестве с компанией BWT, ведущим европейским производителем оборудования для очистки воды и водоподготовки.

Машины VJM10 будут привлекать внимание необычным сочетанием розового, серебристого и пурпурного и уже в Австралии выйдут на старт в такой гамме. Розовый, фирменный цвет BWT, штаб-квартира которой находится в Австрии, будет также использован в оформлении шлемов Серхио Переса и Эстебана Окона.

Виджей Малья, руководитель и управляющий директор Sahara Force India: «Новость о приходе компании BWT в Формулу 1 очень важна, поскольку речь идёт о партнёрстве, которое можно считать одним из самых масштабных в нашей десятилетней истории.

Это знак признания нашей команды и её высоких результатов, эти договорённости стали итогом нашей работы в коммерческой сфере, проведённой в межсезонье. В 2017 году наши машины будут отличаться новой яркой раскраской, а поверхности корпусных деталей будут матовыми. Смена цветовой гаммы свидетельствует о прочности этого нового партнёрства и серьёзности намерений BWT, начинающей выстраивать отношения с Формулой 1».