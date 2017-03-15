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Машины Force India станут розовыми

Это связано с подписанием соглашения о долгосрочном сотрудничестве с компанией BWT

  • 15.03.2017 10:26
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Машины Force India станут розовыми
Команда Force India подтвердила, что в 2017 году её фирменная раскраска станет иной, и в ней появятся новые яркие цвета, это связано с подписанием соглашения о долгосрочном сотрудничестве с компанией BWT, ведущим европейским производителем оборудования для очистки воды и водоподготовки.
 
Машины VJM10 будут привлекать внимание необычным сочетанием розового, серебристого и пурпурного и уже в Австралии выйдут на старт в такой гамме. Розовый, фирменный цвет BWT, штаб-квартира которой находится в Австрии, будет также использован в оформлении шлемов Серхио Переса и Эстебана Окона.
 
Виджей Малья, руководитель и управляющий директор Sahara Force India: «Новость о приходе компании BWT в Формулу 1 очень важна, поскольку речь идёт о партнёрстве, которое можно считать одним из самых масштабных в нашей десятилетней истории.
 
Это знак признания нашей команды и её высоких результатов, эти договорённости стали итогом нашей работы в коммерческой сфере, проведённой в межсезонье. В 2017 году наши машины будут отличаться новой яркой раскраской, а поверхности корпусных деталей будут матовыми. Смена цветовой гаммы свидетельствует о прочности этого нового партнёрства и серьёзности намерений BWT, начинающей выстраивать отношения с Формулой 1».
 

Источник — f1news

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