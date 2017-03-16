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ОФИЦИАЛЬНО: Падди Лоу приступил к работе в Williams

Падди Лоу возьмёт на себя руководство всеми инженерными подразделениями команды

  • 16.03.2017 12:02
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ОФИЦИАЛЬНО: Падди Лоу приступил к работе в Williams
Падди Лоу, в начале года ушедший из Mercedes, приступил к работе в качестве руководителя технического департамента Williams Group и возьмёт на себя руководство всеми инженерными подразделениями команды из Гроува. Британский специалист также войдёт в состав совета директоров и получит долю в компании, что говорит о серьёзности его намерений и желании работать с Клэр Уильямс и Майком О'Дрисколлом ради дальнейшего развития Williams Group.
 
Падди Лоу: «Я всегда испытывал глубокое уважение к Williams – моей первой команде в Формуле 1. Для меня большая честь вернуться в Гроув и занять столь важную должность, а также получить возможность приобрести акции компании. Я очень хочу внести свой вклад в то, чтобы команда вновь добивалась успехов.
 
Совет директоров компании представил очень четкое видение будущего, и это убедило меня присоединиться к компании, которая стремится развивать своё уникальное наследие и снова добиться успеха в Формуле 1. Я с нетерпением жду начала нового интересного этапа в моей карьере, работы с Клэр Уильямс, Майком О’Дрисколом и Ником Роузом, а также с остальными членами команды, особенно с самим Фрэнком Уильямсом, ведь он один из самых целеустремленных людей, которых я знаю!»
 
Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Я очень рада возвращению в команду Падди Лоу в роли технического директора. Появление столь грамотного и талантливого специалиста как Падди, не только поднимет боевой дух Williams, но и поможет нам вернуться в лидирующую группу команд Формулы 1.
 
Наши амбиции не изменились – мы хотим выигрывать гонки и титулы, но для этого нам нужны лучшие специалисты в своей области. Мы считаем, что Падди воплощает эти качества и станет лидером, который поможет изменить ситуацию. Эти перемены вселяют в нас веру в успешное будущее».
 
Ник Роуз, председатель совета директоров: «Падди отлично дополнит совет директоров и принесёт глубокие инженерные познания, опыт в этом бизнесе и управленческие способности. Вместе с Клэр Уильямс и Майком О’Дрисколлом он станет одним из трех исполнительных директоров, которые возмут на себя ежедневное управление нашей командой».
 

Источник — f1news

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