Берни ЭККЛСТОУН: «Я не разочарован, я знаю, как устроен мир»

Как только корпорация Liberty Media вступила в права новых хозяев Формулы 1, одним из первых её шагов стало смещение Берни Экклстоуна со всех руководящих постов, что вызвало неоднозначную реакцию. Например, это не понравилось бывшему президенту Ferrari Луке ди Монтедземоло: «Он создал современную Формулу 1, он – абсолютный гений. Отставку такой фигуры нужно было организовать более достойно».

Хотя сам Берни Экклстоун не чувствует, что его интересы были как-то ущемлены, он готов признать, что собирался оставаться у руля ещё какое-то время. Об этом экс-глава менеджмента Формулы 1 заявил в первом телеинтервью, которое он дал после своей январской отставки британскому каналу Sky Sports News.

«Я вовсе не разочарован, я знаю, как устроен этот мир, – сказал он. – Но на месте Liberty я бы, наверное, попросил меня поработать ещё какое-то время, подождать год, а после этого поинтересоваться: «Ну что, получилось? Не получилось? Извините, тогда вам придётся уйти». Или что-то в этом роде.

Но понятно, что разные люди по-разному управляют бизнесом, и я думаю, что это очень похоже на подходы, которые практикуются в американских компаниях. Давайте здраво посмотрим на ситуацию: они купили машину, они хотят ею управлять».

При этом Экклстоун не готов согласиться с предположениями, что эффективность экономики Формулы 1 в последние годы снижалась: «Думаю, люди в какой-то мере сбиты с толку. В Liberty Media подумали и сказали – Чейз Кэри это сказал – что в последние три года я не лучшим образом справлялся со своей работой. Но я считаю, что справлялся, и в фонде CVC (которому акции Формулы 1 принадлежали с 2006 года, пока их не приобрела корпорация Liberty Media) так считали, ведь мне удавалось получать ежегодный доход, равный $1,5 млрд. Именно поэтому акции Формулы 1 стоили так дорого. Думаю, если бы я неважно справлялся с делом, они бы обошлись Liberty дешевле.

Возможно, Чейзу Кэри будет несколько проще, потому что он сможет делать какие-то вещи, которые были и в моих планах, но у меня не было возможности их реализовать. Потому что я должен был руководить компанией и добиваться её прибыльной работы. Именно в этом заключалась моя задача как исполнительного директора.

Не исключаю, что Кэри сможет позволить себе роскошь об этом не беспокоиться, давать командам больше денег и меньше брать с промоутеров. Они действительно вынуждены платить слишком много, им сложно работать. Кэри думает, что они смогут сделать так, чтобы болельщики были по-настоящему довольны. Но для того, чтобы этого добиться, нужно, чтобы гонки проходили в острой зрелищной борьбе. Формула 1 – такой продукт, который сложно продавать. Но если в этом году гонки будут интересными, задача Liberty упростится. Надеюсь, именно так всё и будет».