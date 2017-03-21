Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фернандо АЛОНСО: «Уик-энд в Мельбурне будет сложным»

Предсезонные тесты прошли неудачно для McLaren Honda

  • 21.03.2017 10:45
  • 92 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Фернандо АЛОНСО: «Уик-энд в Мельбурне будет сложным»
Предсезонные тесты прошли неудачно для McLaren Honda, но в команде с позитивными ожиданиями ждут начала сезона, открывающего новую эру в Формуле 1.
 
Фернандо Алонсо: «С началом нового сезона всегда связана гамма разных ощущений – это и предвкушение возвращения в гонки, и переживания по поводу множества перемен, связанных с новым регламентом. Мы не представляем расстановку сил – результаты тестов ещё сложнее трактовать, чем в прошлые годы. Будет интересно оценить её по ходу первого гоночного уик-энда.
 
Я невероятно мотивирован переменами в регламенте – мне очень хочется понять, что они дадут нашему спорту. Мы уже знаем, что требования к физической форме значительно возросли, что управлять новыми машинами гораздо сложнее – такой и была цель этих перемен. Надеюсь, в итоге мы увидим красивую борьбу на трассе.
 
После двух непростых недель тестов мы понимаем, что уик-энд в Мельбурне может быть сложным. Мы приложим все усилия, но нехватка проведённого на трассе времени неизбежно сузит диапазон решений, которые мы можем использовать. Прежде чем определять своё место в расстановке сил, нам нужно сосредоточиться на надёжности. Мы постараемся собрать максимум позитивных ощущений от уик-энда, насколько это возможно».
 
Стоффель Вандорн: «Мой контракт основного пилота McLaren был подтверждён ещё в сентябре – времени с тех пор прошло много, но я рад, что в ближайшие дни стартует мой первый полный сезон в Формуле 1. Сбывается моя мечта, к которой я шел по ходу всей своей гоночной карьеры.
 
Я надеюсь сесть за руль MCL32 в пятницу утром и полностью готов к новому для себя вызову. Я серьёзно тренировался этой зимой, сделав упор на силу и выносливость, я невероятно мотивирован и буду напряженно трудиться, чтобы вместе с командой прогрессировать шаг за шагом. Я сделаю для этого всё возможное.
 
Я не ставлю перед собой каких-то конкретных задач. Мне нужно эффективно взаимодействовать с командой, многому научиться у Фернандо Алонсо – я приложу для этого максимум усилий.
 
Я хорошо знаю сотрудников McLaren Honda, чувствую себя членом этой большой семьи, поэтому не вижу смысла нервничать перед стартом нового сезона. Меня ждёт первая гонка в Австралии – постараюсь насладиться её атмосферой. Посмотрим, как для нас сложится этот уик-энд».
 
Эрик Булье, гоночный директор: «Не секрет, что зимние тесты прошли для нас сложнее, чем ожидалось, но после возвращения из Барселоны мы серьёзно работали над решением возникших проблем. Вся команда с нетерпением ждёт начала сезона, знаменующего и начало новой эры в Формуле 1.
 
Пока мы не представляем расстановку сил, до начала пятничных свободных заездов сложно судить о том, как может сложиться этот уик-энд. Но все мы с интересом ждём возможности оценить расстановку сил, по ходу каждой сессии будут выявляться сильные и слабые стороны – мы готовы к тому, что уик-энд окажется непростым.
 
Австралийский этап станет точкой отсчёта, позволит понять, где мы находимся относительно соперников. Мы не будем делать прогнозов и избежим авансов, но все в McLaren Honda нацелены на то, чтобы максимально эффективно отработать в этот уик-энд.
 
Гонка в Мельбурне – это всегда фантастическое начало сезона. Мы с нетерпением ждём новой встречи и возможности насладиться невероятной атмосферой, которую создают любящие наш спорт болельщики».
 
Юсуке Хасегава, Honda: «Зима была непростой для всех в нашей команде. Проблемы, возникшие на тестах в Барселоне, серьёзно ограничили наше время на трассе, добавив прессинга нашей программе, но всё же мы смогли собрать полезную информацию.
 
Мы нашли оптимальные режимы работы силовой установки, а проведённый анализ позволил нам внести дополнительные коррективы к этапу в Мельбурне. Мы знаем, что движемся в верном направлении, и предпримем все необходимые меры, чтобы увеличить нашу конкурентоспособность по ходу сезона.
 
Первая гонка нового чемпионата – это всегда особенный вызов для гонщиков, машин и силовых установок. Особенности городской трассы в Альберт-парке ещё больше осложняют ситуацию – она узкая, скользкая и быстрая. Наша приоритетная задача в этот уик-энд – максимально реализовать потенциал силовой установки, гарантировав надёжность.
 
Мы знаем, что впереди непростой уик-энд, но мы любим приезжать в Мельбурн. Там удивительные болельщики, мы чувствуем поддержку со стороны наших коллег из австралийского отделения Honda и сделаем всё, чтобы добиться наилучшего результата на трассе».
 

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.