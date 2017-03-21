Фернандо АЛОНСО: «Уик-энд в Мельбурне будет сложным»

Предсезонные тесты прошли неудачно для McLaren Honda, но в команде с позитивными ожиданиями ждут начала сезона, открывающего новую эру в Формуле 1.

Фернандо Алонсо: «С началом нового сезона всегда связана гамма разных ощущений – это и предвкушение возвращения в гонки, и переживания по поводу множества перемен, связанных с новым регламентом. Мы не представляем расстановку сил – результаты тестов ещё сложнее трактовать, чем в прошлые годы. Будет интересно оценить её по ходу первого гоночного уик-энда.

Я невероятно мотивирован переменами в регламенте – мне очень хочется понять, что они дадут нашему спорту. Мы уже знаем, что требования к физической форме значительно возросли, что управлять новыми машинами гораздо сложнее – такой и была цель этих перемен. Надеюсь, в итоге мы увидим красивую борьбу на трассе.

После двух непростых недель тестов мы понимаем, что уик-энд в Мельбурне может быть сложным. Мы приложим все усилия, но нехватка проведённого на трассе времени неизбежно сузит диапазон решений, которые мы можем использовать. Прежде чем определять своё место в расстановке сил, нам нужно сосредоточиться на надёжности. Мы постараемся собрать максимум позитивных ощущений от уик-энда, насколько это возможно».

Стоффель Вандорн: «Мой контракт основного пилота McLaren был подтверждён ещё в сентябре – времени с тех пор прошло много, но я рад, что в ближайшие дни стартует мой первый полный сезон в Формуле 1. Сбывается моя мечта, к которой я шел по ходу всей своей гоночной карьеры.

Я надеюсь сесть за руль MCL32 в пятницу утром и полностью готов к новому для себя вызову. Я серьёзно тренировался этой зимой, сделав упор на силу и выносливость, я невероятно мотивирован и буду напряженно трудиться, чтобы вместе с командой прогрессировать шаг за шагом. Я сделаю для этого всё возможное.

Я не ставлю перед собой каких-то конкретных задач. Мне нужно эффективно взаимодействовать с командой, многому научиться у Фернандо Алонсо – я приложу для этого максимум усилий.

Я хорошо знаю сотрудников McLaren Honda, чувствую себя членом этой большой семьи, поэтому не вижу смысла нервничать перед стартом нового сезона. Меня ждёт первая гонка в Австралии – постараюсь насладиться её атмосферой. Посмотрим, как для нас сложится этот уик-энд».

Эрик Булье, гоночный директор: «Не секрет, что зимние тесты прошли для нас сложнее, чем ожидалось, но после возвращения из Барселоны мы серьёзно работали над решением возникших проблем. Вся команда с нетерпением ждёт начала сезона, знаменующего и начало новой эры в Формуле 1.

Пока мы не представляем расстановку сил, до начала пятничных свободных заездов сложно судить о том, как может сложиться этот уик-энд. Но все мы с интересом ждём возможности оценить расстановку сил, по ходу каждой сессии будут выявляться сильные и слабые стороны – мы готовы к тому, что уик-энд окажется непростым.

Австралийский этап станет точкой отсчёта, позволит понять, где мы находимся относительно соперников. Мы не будем делать прогнозов и избежим авансов, но все в McLaren Honda нацелены на то, чтобы максимально эффективно отработать в этот уик-энд.

Гонка в Мельбурне – это всегда фантастическое начало сезона. Мы с нетерпением ждём новой встречи и возможности насладиться невероятной атмосферой, которую создают любящие наш спорт болельщики».

Юсуке Хасегава, Honda: «Зима была непростой для всех в нашей команде. Проблемы, возникшие на тестах в Барселоне, серьёзно ограничили наше время на трассе, добавив прессинга нашей программе, но всё же мы смогли собрать полезную информацию.

Мы нашли оптимальные режимы работы силовой установки, а проведённый анализ позволил нам внести дополнительные коррективы к этапу в Мельбурне. Мы знаем, что движемся в верном направлении, и предпримем все необходимые меры, чтобы увеличить нашу конкурентоспособность по ходу сезона.

Первая гонка нового чемпионата – это всегда особенный вызов для гонщиков, машин и силовых установок. Особенности городской трассы в Альберт-парке ещё больше осложняют ситуацию – она узкая, скользкая и быстрая. Наша приоритетная задача в этот уик-энд – максимально реализовать потенциал силовой установки, гарантировав надёжность.

Мы знаем, что впереди непростой уик-энд, но мы любим приезжать в Мельбурн. Там удивительные болельщики, мы чувствуем поддержку со стороны наших коллег из австралийского отделения Honda и сделаем всё, чтобы добиться наилучшего результата на трассе».