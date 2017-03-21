В Баку считают критику со стороны владельцев Формулы-1 несправедливой

Промоутер Гран-при АзербайджанаАриф Рагимов ответил на критику гонки Гран-при Баку 2016 со стороны Грега Маффея - генерального директора Liberty Media, компании, которая является владельцем Формулы-1.

«Для нас было неприятным сюрпризом услышать то, что сказал Маффей. Надо учесть, что Liberty Media стали владельцами Формулы-1 совсем недавно, а сам мистер Маффей, насколько я знаю, в прошлом году посетил всего одну гонку, и я не очень понимаю, как он может делать выводы о том, что хорошо и что плохо для спорта и бизнеса, в котором он сам находится такое непродолжительное время?

Гран-при Баку 2016 получил множество лестных отзывов от организаторов других Гран-при, от болельщиков, которые наблюдали за гонками и по телевизору, и воочию. Самим пилотам Формулы-1 очень понравился наш сложный трек, ставший для них новым, интересным вызовом.

Это были отличные гонки, великолепная шоу-программа и всё вместе это составило качественное мероприятие. Поэтому сложно понять — как человек, который в гонке недавно, отзывается о прошлогоднем этапе в Баку так негативно?

Мы организовали не просто гонки, мы организовали масштабное мероприятие, и готовы повторить это в 2017 году так, чтобы остались довольны даже самые требовательные скептики из Liberty Media. Но если этого не случится, то подобные негативные высказывания не будут восприниматься нами просто, и мы пересмотрим соглашение с Формулой 1, рассчитанное на 5 лет», — сказал Ариф Рагимов.



Напомним, что ранее Грег Маффей, генеральный директор Liberty Media, подверг резкой критике этап Формулы 1 в Азербайджане. Он дал понять, что этап в Баку не вызывает у него положительных эмоций, и обвинил организаторов в неспособности построить серьезный долгосрочный бизнес, а Берни Экклстоуна — в том, что для него на первом месте были только деньги.