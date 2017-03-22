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Феттель дал имя своей новой Ferrari

Себастьян Феттель даёт своей новой машине женское имя

  • 22.03.2017 19:32
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Феттель дал имя своей новой Ferrari
По традиции перед первой гонкой сезона Себастьян Феттель даёт своей новой машине женское имя, объявляя его на общем ужине со своими механиками в одном из ресторанов Мельбурна.
 
На этот раз он назвал свою Ferrari SF70H «Джиной». Как напоминает немецкая Bild, это уменьшительная форма от имени «Реджина», что изначально означает «королева».
 
Говорят, в этом не стоит усматривать намёк на намерение Себастьяна вступить в борьбу за титул: ему просто нравится имя, и команду оно тоже устроило. Возможно, это просто совпадение, но Джиной зовут дочь Михаэля Шумахера, который всегда много значил для Феттеля и был для него образцом для подражания.
 
В прошлые годы Себастьян Феттель называл свои машины так: «Жюли» (2008), «Кейт» (2009), «Буйная Мэнди» и «Сладкая Лиз» (2010), «Соблазнительная Кайли» (2011), «Эбби» (2012), «Голодная Хайди» (2013), «Сьюзи» (2014), «Эва» (2015) и «Маргарита» (2016).
 

Источник — f1news

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