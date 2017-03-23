Зак БРАУН: «Не стоит думать, что мы ничего не делаем»

После двух непростых сезонов поклонники McLaren надеялись, что в 2017-м команда сделает шаг вперёд, но предсезонные тесты разочаровали. Силовые установки Honda вновь оказались недостаточно эффективны и надёжны. Исполнительный директор McLaren Зак Браун заявил, что команда делает всё возможное, но призвал болельщиков запастись терпением…

Зак Браун: «Я хочу, чтобы болельщики знали – мы принимаем меры, но задача очень непростая, на её решение потребуется время. Не нужно думать, что если мы сохраняем спокойствие и реагируем на происходящее не слишком эмоционально, то мы ничего не делаем. Мы напряжённо работаем, но вряд ли вы увидите большой прогресс по ходу первых гонок – это выездные этапы, которые идут один за другим – мы не способны творить чудеса.

Мы оказались в ситуации, когда не всё зависит от нас. Я прошу болельщиков McLaren понять, что множество людей напряжённо работают, чувствуя такую же боль, и они нуждаются в вашей поддержке. Но быстро исправить ситуацию невозможно. Не буду обещать, что к гонке в Китае мы окажемся на тех позициях, на которых хотим быть.

Я не знаю, сколько времени нам потребуется. Так или иначе, непростые задачи придётся решать на протяжении всего года. Буду приятно удивлён, если мы сможем выйти во вторую часть квалификации в Мельбурне. Это было бы хорошим результатом – равно как и увидеть клетчатый флаг. У нас проблемы как со скоростью, так и с надёжностью, нужно прибавить и в том, и в другом. Так что финиш в Мельбурне, учитывая, что на тестах мы проезжали не больше дюжины кругов подряд, уже стал бы большим прогрессом».