Кристиан ХОРНЕР: «Цель – сократить отставание от Mercedes»

Пока никто не знает, какой окажется расстановка сил в этом чемпионате, но руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер надеется навязать борьбу Mercedes и Ferrari – если не в первых гонках, то хотя бы по ходу сезона. В активе команды, по мнению Хорнера, два очень сильных пилота, которые интересы Red Bull ставят выше своих собственных.

Кристиан Хорнер: «Наша цель – сократить отставание от Mercedes. Они наслаждались своим преимуществом на протяжении трёх последних лет, если в этом году мы сможем уменьшить этот промежуток и бросить им вызов, это определённо станет успехом.

Мы не знаем, кто чем занимался на тестах, но что ясно, что у Ferrari очень конкурентоспособная машина, а Mercedes наверняка вновь будет претендовать на титул. Они выиграли три последних чемпионата и очень сильны.

Однако мы считаем, что в основе своей у нас весьма неплохая машина. Из-за перемен в регламенте в этом году все будут быстро прогрессировать. Инженеры постоянно находят возможность прибавить, прогресс идёт во всех областях, а не в какой-то определённой. Со временем, разумеется, ситуация изменится.

Я думаю, что Макс Ферстаппен продолжит прибавлять. Он набирается опыта, его знания растут. Он чрезвычайно талантлив, справляется со своей работой на высочайшем уровне. Это умный парень, который чрезвычайно голоден до побед. Достаточно вспомнить его пилотаж в Бразилии в прошлом году. У него потрясающие перспективы. Что касается Даниэля Риккардо, то он тоже выступает великолепно и находится сейчас на пике формы.

Однако оба гонщика понимают, что в первую очередь выступают ради команды. Они представляют коллектив из примерно 800 человек, а также множество брендов, партнёров и акционеров. Поэтому чрезвычайно важно уважать друг друга на трассе. Конечно, это входит в противоречие с самим фактом соперничества, но есть Кубок конструкторов, и именно он важнее всего для команды, поскольку влияет на распределение доходов. И только потом следует личный зачёт.

Разумеется, я жду, что они будут сражаться друг с другом, как и в прошлом году. Но при этом они должны уважать друг друга и оставлять достаточно места на трассе, помня о том, что они представляют команду. Важно, чтобы правила игры были ясны. Если у вас два гонщика, которые соперничают за главный трофей в спорте, напряжённость будет всегда. Так было в прошлом году с Льюисом и Нико, так было с Марком Уэббером и Себастьяном Феттелем – такова человеческая натура. Но нужно находить баланс между здоровой конкуренцией и интересами команды.

Вряд ли кто-то ожидал ухода Росберга. Он недавно продлил свой контракт, только выиграл чемпионат... Можно было бы предположить, что он захочет продолжить выступать как действующий чемпион и попробует защитить титул. Очень необычно для парня, который всё ещё достаточно молод, так неожиданно уйти. Но нас это не касается. Думаю, Валттери – очень талантливый гонщик. На мой взгляд, он легко впишется в команду и сможет выступать примерно на том же уровне, что и Нико. Для нас это мало что изменит».