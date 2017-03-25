Такий очікуваний перший гоночний уїк-енд 2017-го року вже на порозі, тож саме час уважно подивитися на те, чого ж варто чекати від перегонів у Мельбурні, а також на що в принципі можуть претендувати команди з огляду на їх здобутки під час тестів у Барселоні.

Внаслідок суттєвих змін у технічному регламенті, про які можна прочитати у попередньому нашому матеріалі, з’явилося чимало запитань: чи зможе Мерседес, що залишилася без Росберга, четвертий рік поспіль задавати тон у перегонах, хто найближче підібрався до «срібних стріл», чи є зміни всередині групи середняків, ну і як там справи у Макларен, а точніше у Хонди? Зрештою у 2009-му та 2014-му, коли технічний регламент також мінявся кардинально, в пелотоні карти перемішувалися добряче. Це дозволило вийти на перші ролі Брон ГП з їх подвійними дифузорами та Мерседес, чия гібридна силова установка сходу виявилася набагато ефективнішою за агрегати конкурентів.





Як би дивно не було, та ні презентації, ні реальні машини на іспанських тестах не продемонстрували нам жодних видимих ноу-хау, які б могли одразу допомогти котрійсь із команд зробити відчутний прорив. Звісно це ще не значить, що в Мельбурні хтось не витягне туза з рукава, так і не показаного в Барселоні, проте розраховувати на якісь технічні одкровення від учасників треба обережно. Виходячи з побаченого в Барселоні можна сміливо розділити 10 команд на три умовні групи: лідери, до якої входять Мерседес, Феррарі та Ред Булл, середняки – Вільямс, Форс Індія, Рено, Торо Россо і Хаас, аутсайдери – Заубер і Макларен. А тепер коротко і по порядку подивимося чому команди розподілені по цих групах.





Минулого року виключно завдяки рятівному знаходженню інвесторів Заубер не тільки виступатиме у 2017-му, а й узагалі змогла завершити чемпіонат-2016. Внаслідок саме фінансових проблем у Хінвілі досить пізно взялися над проектуванням С36, крім того брак грошей та часу стали причинами дуже ризикованого рішення – команда весь рік буде використовувати минулорічні мотори Феррарі. До чого це призводить ми добре бачили у 2016-му на прикладі Торо Россо – якщо на початку чемпіонату різниця в ефективності агрегатів відчувається, але не є катастрофічною, то по мірі вдосконалення актуальної специфікації установки всі роблять крок уперед, а ви залишаєтеся на місці. Тому для Заубер надто важливим буде упевнено провести перші Гран Прі сезону, на яких можуть проявлятися дитячі проблеми конкурентів, і відкрити лік набраних очок до Барселони. Козирем швейцарців буде надійність – в цьому плані С36 на тестах проявила себе досить добре.





У світі непросто знайти такий вид сучасної мото-техніки до якої Хонда не виробляє власні двигуни внутрішнього згорання. От тільки досвід березневих тестів (так само, як і двох попередніх років) говорить про те, що було б добре, якби сучасна Формула 1 якраз входила до категорії, не представленої японськими моторами. Зрозумівши, що стара архітектура і конструкторські рішення не призведуть до швидкого й ефективного вирішення проблем із потужністю, в Сакурі збудували практично повністю нову силову установку, на яку покладаються чималі сподівання. Проте на практиці виявилося, що мотори не тільки суттєво поступаються потужністю еталонній конструкції з трипроменевою зіркою, а ще й не витримують жодної критики через катастрофічну ненадійність. І це при 4 агрегатах на сезон. Безперечно японці вже на вихідних представлять покращену версію установки, але це не допоможе Алонсо з Вандорном боротися бодай за потрапляння до другої кваліфікації (хіба що проблеми з надійністю в інших виявяться ще більшими, але ж на це розраховувати просто не можна). В чемпіонаті ж Макларен схоже, що змагатиметься із Заубер за те, щоб не стати найгіршою командою, навіть Девід Култхард відверто говорить, що повернення команди на конкурентоспроможний рівень протягом сезону стане справжньою магією.

Синдром другого року добре знайомий у спорті й Хаас повною мірою зіткнеться з необхідністю доводити усім, що колектив спроможний щонайменше повторити свої минулорічні здобутки, а краще стабільно боротися за топ-10. Для цього у американців є двоє досвідчених пілотів – що не кажіть, а Магнусен виглядає більш перспективно, ніж Гутьєррес, а також тісна співпраця з Феррарі і Даллара. Варто розраховувати на те, що Ромен і Кевін підганятимуть один одного, а крім того їх досвід сприятиме тому, щоб обоє стабільно доїжджали до фінішу в гонках. У свою чергу відсутність великого бюджету навряд чи дозволить команді ефективно та постійно працювати над оновленням VF-17, тому саме надійність і стабільність мусять стати головними чинниками успіху Хаас, хоча навряд чи це дозволить опинитися вище 8-го місця. Звичайно якщо хтось інший з середньої групи раптом не провалить сезон.





Абсолютно нова машина, сконструйована саме під актуальну версію мотору, що на 95% відрізняється від минулорічної специфікації, новий пілот і зміни у керівництві – все це говорить про серйозність намірів Рено. От тільки одними намірами далеко і швидко не заїдеш. Наразі французька команда є найслабшою серед заводських у Формулі 1, але прагне за кілька років кардинально змінити ситуацію на свою користь, зрештою ми пам’ятаємо, що в Енстоуні вміють робити швидкі машини. Одним із перших кроків став перегляд конструкції силової установки, яка з одного боку стала більш потужною, але водночас з’явилися проблеми з її надійністю. Причому проблеми мають системний характер, адже з ними під час тестів зіткнулися і в Ред Булл, і в Торо Россо. Як би там не було, але жовто-чорна R.S.17 виглядає досить швидкою машиною, яка в умілих руках має стабільно потрапляти до фіналу кваліфікації та фінішувати у десятці. Залишається розібратися з надійністю моторів та вдосконалювати техніку протягом року. Все це дасть можливість поборотися з іншими середняками Формули 1.

Новий сезон для Торо Россо багато в чому буде вирішальним насамперед для пілотів команди – Сайнс і Квят з одного боку розраховують опинитися в Ред Булл, а з іншого всі прекрасно розуміють, що за досвідом виступу у молодшій команді (а також у старшій у випадку з росіянином) обоє знаходяться на тому порозі, коли Хельмут Марко після незадовільних на його думку результатів запросто може вказати на двері, посадивши за кермо нової STR12 П'єра Гаслі – молодшого і так само дуже перспективного (якими кілька років тому були Карлос з Даниілом). Конструктори з Фаенци відмінно попрацювали над цьогорічною машиною, втіливши чимало цікавих рішень. От тільки на тестах Торо Россо проїхала небагато кілометрів, гіршою за італійську команду стала тільки Макларен. І про Ахіллесову п’яту всі добре знають – це силова установка від Рено, яка поки що надійністю не вирізняється. При цьому на користь мотористів з Вірі-Шатійон (на відміну, до речі, від Хонда) грає той факт, що коли ти працюєш одночасно з трьома командами, то проблеми можна виявити та вирішити значно швидше. В Торо Россо поставили на сезон дуже амбітну мету – четверте місце в Кубку конструкторів, за яке доведеться тяжко боротися, адже головними конкурентами стане заводська команда Рено, а також клієнти Мерседес. Тим цікавіше буде нам.





Для Вільямс цьогорічний чемпіонат стане певною мірою перехідним, що тільки на руку конкурентам «білих». Юний дебютант Стролл і Масса, який повернувся з пенсії – далеко не найкращий склад пілотів, якщо ви хочете увійти до топ-4. Тут одного мотору Мерседес може елементарно не вистачити. Багато чекати від Ленса – особливо на початку сезону – не варто, бо канадцеві треба буде освоїтися за кермом у реальних гоночних умовах. Ну а Феліпе викликає скепсис щодо мотивації бразильця – вона у нього взагалі є, чи Масса погодився повернутися з інших причин? Так, на тестах FW40 виглядала досить переконливо, проте чи буде цього достатньо. Доведеться покладатися на Падді Лоу, який обов’язково принесе в Гроув щось нове та свіже, професіоналізм Масси та швидкий прогрес Стролла. Занадто багато «якщо» для того аби робити ставку на Вільямс у боротьбі за 4-те місце.

Ситуація у Форс Індії має багато спільного з проблемами та перевагами Вільямс – на VJM10 стоїть мотор Мерседес і це безперечно добре, так само як те, що в команді залишився Перес, стараннями якого у 2016-му команда здобула два подіуми. Проте брак досвіду Естебана Окона, який став заміною Хюлькенбергу, як і нестача коштів на постійну модернізацію машини стане серйозною перепоною на шляху до Великої мрії – покращити свою позицію в Кубку конструкторів – тобто стати мінімум третьою командою в пелотоні. Насправді взимку в Сільверстоуні зрозуміли, що посунути бодай когось із трійки лідерів буде нереально, а тому відразу варто зосередитися на тому, щоб стати кращою серед інших. В принципі боротьба за четверту позицію між Форс Індією, Вільямс, Торо Россо і Рено має бути цікавою. Як показали тести, між ними різниця на колі дуже незначна, тож ледь не на кожному окремому Гран Прі дрібниці визначатимуть кращого. Пілотський склад найсильніший у Торо Россо, найслабший – у Вільямс, проте італійська та французькі команди можуть добряче намучитися з моторами Рено. Якщо ж з цими агрегатами у Вірі-Шатійон наведуть лад, то англійським командам буде непросто.





На тестах ніхто не розкривав увесь потенціал своїх машин, і це, насамперед, стосується фаворитів. Так, пілоти Феррарі, пролітаючи по іспанській трасі з рекордними показниками на перших двох секторах, демонстративно пригальмовували на останньому, аби не виказувати реальної швидкості SF70H. В Ред Булл працювали з машиною, яка мала занадто простий – як для творіння Едріана Ньюі – вигляд, що миттю викликало підозри у тому, що вже у п’ятницю в Австралії ми побачимо зовсім іншу RB13. В Мерседес хоч і проїхали найбільшу дистанцію, та повною мірою задоволеними не були – «срібні стріли» все ще шукають спільну мову з W08, особливо це стосується Боттаса. До речі саме втрата Росберга, якого при всій повазі до Валттері фін у перший сезон рівнозначно замінити не зможе, потенційно може допомогти командам з Мілтон-Кінс і Маранелло нав’язати боротьбу в Кубку конструкторів. Принаймні у це хочеться вірити усім, хто не вболіває за Мерседес або персонально за одного з її пілотів. При цьому жодна з команд не наважується визначити свою швидкість порівняно з опонентами, дійшло до того, що Хемілтон найшвидшим називає Феррарі та Феттеля, а німець у свою чергу говорить, що Мерседес на чолі з триразовим чемпіоном все ще залишається орієнтиром для усіх. І все ж таки я головними фаворитами сезону назву команду-чемпіона та її лідера Льюіса Хемілтона.

Букмекери мають свій погляд, який несильно відрізняється від побаченого на тестах. Головні претендентом на титул в особистому заліку: Льюіс Хемілтон – 2,20; Себастьян Феттель – 4,50; Валттері Боттас – 7,00; Макс Ферстаппен – 9,00; Даніель Ріккардо – 11,00; Кімі Ряйкконен – 13,00; далі ж, просто відчуйте різницю: Фернандо Алонсо – 151,00; Феліпе Масса – 201,00. На перемогу в Кубку конструкторів ситуація місцями виглядає досить оригінально: Мерседес – 1,40; Феррарі – 4,00; Ред Булл – 5,00; Макларен – 51,00; Вільямс та Рено – по 101,00; Торо Россо, Форс Індія та Хаас – по 301,00 і Заубер – 2501,00.





Що ж стосується безпосередньо етапу в Австралії, то для інженерів Альберт Парк не найкраще місце для дебюту техніки і ось чому: траса не вимоглива до аеродинаміки машини, проте оскільки це все ж таки парк, а не стаціонарний автодром, то тут багато пилу й слизька поверхня стан якої постійно покращується разом із тим як під час гоночних сесій асфальт вкривається шаром відпрацьованої ґуми; не менш важливим є і той факт, що траса дуже вимоглива до двигунів, поступаючись лише Монці – на машинах попереднього покоління 66% кола пілоти проїжджали на повному газу, тепер цей показник стане навіть ще трохи більшим. З огляду на події піл час тестів у Барселоні за клієнтів Рено вже можна перейматися, а щодо Макларен-Хонда, мабуть, тільки молитися й залишається. А ще треба підготуватися до того, що під час дебютної гонки хтось із пілотів змушений буде економити пальне, аби доїхати до фінішу.





В Мельбурні машина має бути універсальною та дуже гнучкою у своїх налаштуваннях як аеродинаміки, так і підвіски та гальм. Розраховувати на велику кількості обгонів можна хіба що як піде дощ, та навіть за сонячної погоди на прямих перед першим і третім поворотами зміна позицій відбувається найчастіше. Зрештою саме на цих двох відрізках і знаходяться зони дії DRS з єдиною точкою заміру інтервалу між машинами.

Піреллі до Мельбурна привезла свої найбільш м’які комплекти сліків – Soft, SuperSoft і UltraSoft. Проте через суттєві зміни регламенту та неможливість зробити зважений вибір кількості комплектів, шинники самі зробили його однаковим для всіх: по два комплекти Soft, чотири SuperSoft та сім UltraSoft. Враховуючи те, що нові шини стали більш жорсткими, то в гонці передбачається лише один піт-стоп.

Попередній прогноз погоди говорить про те, що австралійська осінь буде досить прихильною – температура повітря поступово зростатиме від +25С у п’ятницю до +27С в неділю. Є невелика вірогідність того, що кваліфікація може бути «мокрою», а от недільна гонка має пройти під спокійним сонячним небом.

Повертаючись до теми букмекерських очікувань від прийдешнього етапу, то тут все досить зрозуміло – Льюіса вважають претендентом №1. На перемогу в боротьбі за поул лінія має такий вигляд: Хемілтон – 2,00; Феттель – 4,33; Боттас – 5,00; Ряйкконен – 9,00; Ріккардо та Ферстаппен – по 10,00; Масса – 101,00. На тріумф у гонці: Хемілтон – 2,37; Феттель – 4,50; Боттас – 7,00; Ряйкконен – 10,00; Ріккардо та Ферстаппен – по 11,00; Масса – 81,00.

Найголовнішою складністю етапу для команд є те, що всі вперше будуть налаштовувати свої нові машини для гонки, вперше у році працюватимуть згідно з розкладом гоночного уїк-енду і все це за тисячі кілометрів від місць, де техніка зроблена. Тому найлегші перемоги з минулих років насправді їх тріумфаторам давалися дуже непросто, навіть якщо це було непомітно під час трансляції.





В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ