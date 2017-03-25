Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Австралии

Теперь будет новый лозунг "Наша мета - 2022", его ввел в оборот Г.М.Суркис, традиция пр...

что тут анализировать, посмотрите в каких клубах играют хорваты и в каких наши, наши некоторые во...

На РОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ можно читать обзоры на ресурсах РФ.А здесь публикуются материалы на наших род...

Кучер уйди сам, не жди как Тимощук

А наша сборная и есть Сан-Марино,только зарплаты не еб....ь какие!Ну о чём можно говорить,когда н...

Я писал примерно год назад,что пойду на кубок конфедераций,пойду обязательно,что бы поржать и гло...

Самое-Самое позорное как наши ленивые тараканы ходили после матча вокруг хорватов и пытались выпр...

фолы в центре поля?ближе 40 метров ни одного!!!!!!!!!!перспективные штрафные? так их за всю игру ...

Который не умеет защищаться, уважаемый вчера смлтрели игру марио манджукича, человек номинальный ...