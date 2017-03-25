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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Австралии

Трехкратный чемпион Формулы 1 проехал круг с новым абсолютным рекордом трассы

  • 25.03.2017 12:21
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infobae.com
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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Мельбурне, завоевав 62-й поул в карьере и шестой на австралийской трассе. Вместе с ним с первого ряда стартует Себастьян Феттель. Со второго ряда гонку начнут их напарники – Боттас и Райкконен, с третьего – Ферстаппен и Грожан.

Гран-при Австралии (Мельбурн, «Альберт-Парк»):

Квалификация: 25.03

1. Льюис Хэмилтон - 1:22.188

2. Себастьян Феттель - 1:22.456

3. Валттери Боттас - 1:22.481

4. Кими Райкконен - 1:23.033

5. Макс Ферстаппен - 1:23.485

Источник — Sport.ua

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