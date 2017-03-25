Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Австралии

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Мельбурне, завоевав 62-й поул в карьере и шестой на австралийской трассе. Вместе с ним с первого ряда стартует Себастьян Феттель. Со второго ряда гонку начнут их напарники – Боттас и Райкконен, с третьего – Ферстаппен и Грожан.
Гран-при Австралии (Мельбурн, «Альберт-Парк»):
Квалификация: 25.03
1. Льюис Хэмилтон - 1:22.188
2. Себастьян Феттель - 1:22.456
3. Валттери Боттас - 1:22.481
4. Кими Райкконен - 1:23.033
5. Макс Ферстаппен - 1:23.485
Источник — Sport.ua
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