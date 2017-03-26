Себастьян Феттель выиграл Гран-при Австралии

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем первого этапа сезона «Формулы-1» – Гран-при Австралии.
Вторым финишировал пилот «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон, третьим стал еще один гонщик «Мерседес» Валттери Боттас.
Последний раз Феттель становился победителем эта в 2015-м году на Гран-при Сингапура.
Источник — Sport.ua
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