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Себастьян Феттель выиграл Гран-при Австралии

Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье – Валттери Боттас

  • 26.03.2017 13:36
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twitter.com/ValtteriBottas
© twitter.com/ValtteriBottas

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем первого этапа сезона «Формулы-1» – Гран-при Австралии.

Вторым финишировал пилот «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон, третьим стал еще один гонщик «Мерседес» Валттери Боттас.

Последний раз Феттель становился победителем эта в 2015-м году на Гран-при Сингапура.

Источник — Sport.ua

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