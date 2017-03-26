Гран При Австралии: победа Феттеля

Нарешті ми дочекалися повноцінного повернення Формули 1 на гоночну трасу! І варто сказати, що багато з того, про що дізналися під час тестів збулося в Австралії, та про все по порядку.

До Мельбурна команди приїхали маючи приблизне уявлення про те, де вони знаходяться порівняно з іншими. Звичайно найбільш цікавим для більшості було питання про гоночний темп трійки лідерів, які на тестах, принаймні, саме таке враження складалося, приховували свою реальну швидкість. Практичні заїзди у п’ятницю показали, що Ред Булл поки що виглядає третьою, а от щодо лідера питання залишалися – Феррарі продовжувала грати у кота й мишу, готуючись до гонки без проїзду у кваліфікаційному режимі.

Перша кваліфікація сезону зрештою дала нам перші відповіді – Льюіс виграв поул, але якщо у попередні роки для цього треба було здолати напарника, то тепер у цю боротьбу включився ще й Феттель, який і отримав другу позицію на старті. Другий ряд поділили Боттас з Ряйкконеном, де «срібна стріла» також була швидшою. Третій ряд мав би дістатися Ред Булл, проте там був тільки Ферстаппен, бо Ріккардо на своєму швидкому колі помилився й завершив виступ у відбійнику. Справжнім сюрпризом вчора стало шосте стартове місце Грожана – за коротку історію Хаас це її найкращий результат. Дещо несподівано дебютував у Формулі 1 Антоніо Джовінацці – італієць замінив Паскаля Верляйна, якому після п’ятничних тренувань вистачило мужності визнати, що його фізичний стан не дозволить якісно проїхати гоночну дистанцію. На незнайомій трасі з багажем лише в одне тренування в суботу Джовінацці кваліфікувався 16-м.

Аварія дуже дорого обійшлася Ріккардо, адже команда змушена була замінити коробку передач, а це автоматично означало штраф у п’ять позицій, але це був тільки початок проблем австралійця. Вже сьогодні дорогою на стартове поле стався збій і машина зупинилася. Даніелю довелося стартувати з піт-лейн, до того ж лише на третьому колі – лише на той момент його машину механіки змогли реанімувати. Штраф за заміну коробки передач отримав і Ленс Стролл, проте для нього наслідки були мінімальними, адже канадець фактично втратив одну позицію.

На свій перший гоночний відрізок гонщики зробили такий вибір: Джовінацці, Магнуссен і Палмер обрали шини Soft, Еріксон і Стролл – SuperSoft, всі ж інші – UltraSoft. Перед стартом довелося проводити повторне коло прогріву через те, що Стролл зайняв не свою стартову позицію.

Попри те, що правила змінилися і тепер пілотам стартувати стало складніше, а під час практик їм далеко не завжди вдавалося успішно провести імітацію старту, сьогодні як тільки згасло червоне світло ніхто не серйозно не помилився. Хемілтон зберіг лідерство, Ряйкконену довелося боротися з Ферстаппеном, але він залишився четвертим. У першій десятці місцями помінялися Масса з Грожаном та Перес із Квятом. У третьому повороті трасу не поділили Магнуссен з Еріксоном, обоє опинилися у гравії, але змогли повернутися на трасу.

Гоночний темп, заданий лідером, зумів підтримувати лише Феттель у той час як Боттас, Ряйкконен і Ферстаппен потроху відставали від дуету лідерів і один від одного. Масса і решта гонщиків відставали ще більше. І тут ми побачили першу особливість нових шин – переслідувати суперника впритул раніше не можна було довго, бо ґума швидше деградувала, але нове покоління покришок не має цього недоліку, принаймні на шасі Феррарі. Крім того навіть найбільш м’який комплект у лінійці Піреллі здатний проїхати відносно велику дистанцію без суттєвого погіршення часу на колі.

Хемілтон з Феттелем у дебюті гонки обмінювалися швидкими колами поки британець не зумів відірватися більше ніж на секунду, позбавивши Себастьяна можливості використовувати DRS. І навіть попри це німець продовжував триматися в інтервалі у 1,5-2 секунди позаду. Стало зрозуміло, що робота стратегів та механіків на піт-стопі може виявитися вирішальною.

Попри чудовий результат у кваліфікації та відносно непоганий старт, гонка для Хаас і Грожана стала справжнім розчаруванням, на 15-му колі Ромен звернув на піт-лейн, а з-під капоту його машини йшов дим. На цьому гонка для нього завершилася – перший схід у чемпіонаті, разом із цим виникло питання наскільки ж надійним є мотор Феррарі? Скоро компанію французу складе Палмер – на Рено англійця виникли проблеми з гальмами і він також достроково припинив перегони.

На 18-му колі відбулася ключова подія гонки – Льюіс першим поїхав на піт-стоп, зробивши класичну «підрізку». Опинившись на оперативному просторі, Феттель поїхав швидше, але Хемілтон на свіжому комплекті Soft відповів кращим колом. Обоє продовжили атакувати, але якщо перед німцем була вільна траса, то триразовий чемпіон наздогнав Ферстаппена і застряг позаду RB13. В Альберт Парку підтвердилося ще одне побоювання – обганяти стало складніше, і навіть DRS не завжди допомагає. Зрештою, проїхавши 6 кіл вільною трасою, Феттель поїхав на свій піт-стоп – механіки Феррарі додатково відіграли 0,3 секунди і у підсумку Феррарі №5 повернулася на трасу попереду Ферстаппена!

Макс одразу ж у зв’язці першого-другого віражів спробував атакувати, але Себастьян залишився попереду після чого швидко поїхав у відрив, залишивши пілота Ред Булл наодинці з Хемілтоном. Щоправда ненадовго, бо вже на 25-му колі Боттас і Ферстаппен провели свої піт-стопи, колом пізніше шини змінив і Ряйкконен. Лідери більше зупинятися не планували і при цьому «срібні стріли» опинилися у незвичній для себе ситуації – їм треба було якось випередити Феррарі, що спокійно підтримувала таким самий темп на дистанції. Поміркувавши над можливим планом «Б» для Льюіса в Мерседес вирішили нічого не міняти, до того ж у команди з’явився інший клопіт – Боттас після піт-стопу скоротив відставання від напарника до двох секунд, а часом і менше. І це на тлі того, що Хемілтон був незадоволений своїми шинами.

Даніель Ріккардо повною мірою сьогодні відчув на собі як це – коли все йде не так як треба. Після аварії вчора, заміни коробки передач, старту з піт-лейн одразу із відставанням у два кола на його машині ще й силова установка відмовила. Спроби реанімувати двигун успіхом не увінчалися й австралієць перетворився на глядача.

Позаду квінтету лідерів боротьба за розподіл очок відбувалася не менш цікаво. Якщо позиції Масси були у безпеці, то починаючи з сьомого місця боротьба точилася досить гаряче. Спочатку в Торо Россо дали зелене світло Квяту, якого пропустив Сайнс, і росіянин спробував обігнати Переса. Даниілу навіть вдалося вийти вперед, але через проблеми з мотором довелося зробити позаплановий піт-стоп, що відкинуло його на 9-те місце. Довгий час першу десятку замикав Фернандо Алонсо – яких зусиль йому це коштувало можна тільки здогадуватися, проте спочатку його на 52-му колі обігнали відразу Окон та Хюлькенберг, а колом пізніше іспанець завершив гонку, повернувшись в бокси. Фернандо скаржився на поведінку машини, яку тягнуло ліворуч.

Хемілтон ще раз спробував підняти темп аби наздогнати Феттеля, проте сьогодні Феррарі нічим не поступалася Мерседес у гоночній швидкості. У підсумку Себастьян спокійно довів гонку до логічного її завершення, здобувши перемогу в першому Гран Прі сезону, а Льюіс разом із Валттері піднялися на подіум. Вперше за еру гібридних моторів Феррарі лідирує в Кубку конструкторів, а її пілот – в особистому заліку. Звісно вже в Китаї все може змінитися, але для «червоних» це чудовий початок чемпіонату. Зрештою, так само вперше у гібридній ері лідирують не «срібні стріли». Поки що схоже на те, що боротьба між лідерами буде дуже цікавою. Разом із тим не можна не відзначити і той факт, що відставання середняків тільки збільшилося – в одному колі з переможцем зумів фінішувати лише Феліпе Масса.

Кумедний епізод стався у закритому парку з призерами – оскільки цьогорічні машини стали ширшими, то у приміщення помістилося тільки дві машини, і Феттелю, який до закритого парку приїхав третім місця не залишилося, хоча німець абсолютно не переймався через таку дрібницю.

За два тижні в Шанхаї ми побачимо продовження, і воно нам обіцяє чимало цікавого!

В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ

Гран Прі Австралії

Пілот Команда Час Піт 1. С. Феттель Ferrari 1:24:11.670 1 2. Л. Хемілтон Mercedes + 9.975 1 3. В. Боттас Mercedes + 11.250 1 4. К. Ряйкконен Ferrari + 22.393 1 5. М. Ферстаппен Red Bull + 28.827 1 6. Ф. Масса Williams + 1:23.386 1 7. С. Перес Force India + 1 коло 1 8. К. Сайнс Toro Rosso + 1 коло 1 9. Д. Квят Toro Rosso + 1 коло 2 10. Е. Окон Force India + 1 коло 1 11. Н. Хюлькенберг Renault + 1 коло 2 12. А. Джовінацці Sauber + 2 кола 1 13. С. Вандорн McLaren + 2 кола 1

Найшвидше коло гонки: Кімі Ряйкконен, Ferrari – 1:26.538 (56-те коло)

Не фінішували:

Ф. Алонсо McLaren 52 коло механічні проблеми К. Магнуссен Haas 50 коло підвіска Л. Стролл Williams 44 коло гальма Д. Ріккардо Red Bull 28 коло силова установка М. Ерікссон Sauber 25 коло гідравліка Дж. Палмер Renault 19 коло гальма Р. Грожан Haas 17 коло силова установка

Особистий залік

1. С. Феттель Scuderia Ferrari 25 2. Л. Хемілтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 18 3. В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 15 4. К. Ряйкконен Scuderia Ferrari 12 5. М. Ферстаппен Red Bull Racing 10 6. Ф. Масса Williams Martini Racing 8 7. С. Перес Sahara Force India F1 Team 6 8. К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 4 9. Д. Квят Scuderia Toro Rosso 2 10. Е. Окон Sahara Force India F1 Team 1

Кубок конструкторів