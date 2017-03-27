Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Ferrari нужна эта победа!»

Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона в Мельбурне – впервые с Гран При Японии 2012 года пилот Ferrari возглавил личный зачет.

Себастьян Феттель: «Просто невероятно! Спасибо всем за фантастический Гран При – он получился немного безумным, но в хорошем смысле. Когда я возвращался на пит-лейн, болельщики выбежали на трассу с флагами Ferrari! Это было невероятно, спасибо за поддержку! Нам нужна была эта победа. Вся команда напряженно работала, парни мало спали как на трассе, так и на базе. Машина была великолепна, мне нравилось её пилотировать. Спасибо!

Впереди ещё много гонок, поэтому сейчас мы просто наслаждаемся успехом. Как я уже сказал, мы провели напряженную зиму, но сегодня увидели невероятную гонку. Не могу сказать, что я полностью доволен стартом – он получился немного нервным из-за пробуксовки – я едва не пропустил Валттери Боттаса в первом повороте, но смог хорошо выйти из поворота.

После этого я старался прессинговать Льюиса, чтобы в Mercedes видели – мы рядом и ведем борьбу. Конечно, мне повезло, что Льюис застрял в трафике, но при этом у меня с шинами все было в порядке, а машина быстра. Прекрасная работа команды! Как я уже сказал, поддержка на трассе, особенно на последнем секторе, была невероятной!

По сравнению с прошлым годом новые машины позволяют активно атаковать. Прежде можно было атаковать первые несколько кругов, а потом шины теряли эффективность. Сейчас шины тоже немного теряют эффективность, но при этом можно продолжать атаковать, тормозить в тех же точках. Машина словно кричит: «Давай еще, еще!» Пилотировать очень интересно, особенно в быстрых поворотах. Отличная гонка, я получил удовольствие».