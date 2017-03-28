Тото ВОЛЬФФ: «Я знал, что однажды мы проиграем»

Причём, не из-за ошибок и промахов, а уступив соперникам в скорости. Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф это признал…

Вопрос: У вас нет ощущения, что команда допустила ошибку, слишком рано позвав Льюиса на пит-стоп?

Тото Вольфф: Нет, дело не в этом. Сегодня Ferrari была быстрее. Бывают моменты, когда соперники лучше справляются со своей работой – приходится это признать и отдать им должное. Себастьян и Ferrari заслуженно победили.

После старта Себастьян уверенно ехал в темпе Льюиса, который атаковал изо всех сил, но не мог оторваться. Феттель готовился атаковать за счёт более раннего пит-стопа, а у нас в тот момент возникло ощущение, что резина работает не оптимально. Казалось, она стремительно теряет эффективность, поэтому мы решили раньше позвать его в боксы, чтобы избежать «подрезки». Когда после этого он выехал позади Ферстаппена, стало понятно, что судьба гонки решена.

Вопрос: Вы обсуждали момент пит-стопа с Льюисом? Он жаловался на нехватку сцепления…

Тото Вольфф: При принятии решения мы использовали всю доступную информацию – данные о сцеплении с трассой, температуре шин, комментарии гонщика. Возможно, мы провели пит-стоп на несколько кругов раньше, чем нужно. Но это не было решением одного человека.

У этих шин достаточно узкий диапазон условий, при которых они работают эффективно. И вы должны вывести их в этот диапазон, чтобы использовать весь потенциал резины. Этот диапазон – другой, чем в прошлые годы, всем нам предстоит с этим разобраться.

Вопрос: Вы рассчитывали, что Льюис сможет опередить Ферстаппена?

Тото Вольфф: Мы надеялись, что Макс отправится на пит-стоп, а Льюис окажется на свободной трассе и сможет атаковать. Сразу несколько факторов сыграли против нас.

Вопрос: Сейчас вы что-нибудь сделали бы иначе?

Тото Вольфф: В целом, сегодня мы были недостаточно быстры, а Себастьян заслуженно победил. Вероятно, мы могли выступить лучше, но хватило бы этого для победы? Я не знаю. Себастьян мог в любой момент атаковать нас с помощью «подрезки», поскольку в начале гонки нам явно не хватало скорости. И пока я не знаю причину.

Вопрос: В пятницу на длинных сериях кругов вы были быстрее Ferrari. Что произошло сегодня?

Тото Вольфф: В сегодняшних условиях мы оказались не столь конкурентоспособны. Возможно, дело в том, что в воскресенье оказалось гораздо теплее, чем в пятницу.

Вопрос: Казалось, в начале гонки Валттери Боттасу с трудом удавалось ехать в темпе Хэмилтона и Феттеля?

Тото Вольфф: Мы хотели немного отпустить Себастьяна, чтобы сохранить ресурс шин у Валттери. На первом отрезке нашим машинам не хватало скорости, поэтому Льюис не мог оторваться от Феттеля, а Валттери не удавалось ехать в их темпе. Но потом мы сменили резину, температура немного спала – и в конце гонки он ехал в отличном темпе.

Вопрос: Вы довольны тем, как Боттас провёл этот уик-энд?

Тото Вольфф: Да, я впечатлён его работой. Решившись перейти в Mercedes на место Нико Росберга, он попал в условия очень серьёзного прессинга, но уже продемонстрировал свой потенциал. На последнем отрезке гонки он сокращал отставание от Льюиса. Впрочем, мы достаточно рано ограничили скорость машины Хэмилтона, когда стало понятно, что победить не удастся.

Вопрос: Вы были весьма эмоциональны по ходу гонки, когда Льюис после пит-стопа Феттеля оказался позади. Вы разучились проигрывать?

Тото Вольфф: Я всегда эмоционально реагирую во время гонки. И конечно, я больше люблю побеждать, чем проигрывать.

В последние три года мы добились исключительных результатов, но нельзя рассчитывать, что это будет длиться вечно. Я знал, что этот момент наступит, что однажды мы проиграем и будем вынуждены признать, что соперники оказались сильнее. Они отлично справились со своей работой, а Себастьян заслуженно победил.