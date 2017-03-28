Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Валттери БОТТАС: «Формула 1 – это командная работа»

В первой же гонке за рулем Mercedes Валттери Боттас поднялся на подиум

  • 28.03.2017 09:05
  • 59 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Валттери БОТТАС: «Формула 1 – это командная работа»
В Австралии финн финишировал третьим, немногим более секунды уступив Льюису Хэмилтону. Подводя итоги уик-энда, Валттери заявил, что в будущем рассчитывает на большее.
 
Вопрос: Вы довольны тем, как прошел ваш первый Гран При в Mercedes?
Валттери Боттас: Да, хорошее начало, но гонщик всегда стремится найти возможность прибавить в следующей гонке. После квалификации я был не вполне доволен результатом, поскольку всегда ставлю для себя очень высокие цели. Вчера не все получилось, из этого необходимо сделать выводы.
 
Что касается гонки, то я доволен ее второй частью. На шинах Soft машина вела себя гораздо лучше. Мне и команде предстоит понять, почему после старта шины UltraSoft быстро потеряли эффективность – машине не хватало сцепления с трассой.
 
В целом, хорошее начало работы с Mercedes. У меня было не так много времени, чтобы подготовиться к первой гонке в составе команды, но я рассчитываю на продолжение продуктивного сотрудничества.
 
Вопрос: После гонки Ники Лауда сказал, что вам удалось в полной мере заменить в команде Нико Росберга. Вы согласны с такой оценкой?
Валттери Боттас: Так и сказал? Хорошо! (смеется) Мне приятно, если он действительно так сказал. Я провел только первую гонку и знаю, что в будущем смогу прибавить.
 
Вопрос: Для вас стало сюрпризом, что Льюис опережал вас по ходу всех сессий?
Валттери Боттас: Никакого сюрприза – я знал, что он очень быстр. Льюис – талантливый гонщик, предоставляющий команде отличную обратную связь. Я считаю, что в этот уик-энд мы отлично работали, действовали как идеальные напарники – вообще никаких проблем. В целом, все прошло в соответствии с ожиданиями.
 
Льюис – быстрый и талантливый, но я знал это и до того, как начал с ним работать. Он не должен мне ничего доказывать. Здорово быть напарником Льюиса, поскольку он – отличный ориентир. Надеюсь, у нас с ним будет интересная борьба по ходу сезона.
 
Вопрос: Сокращая отставание от Льюиса после пит-стопа, вы думали, что можете финишировать вторым?
Валттери Боттас: Когда в конце гонки я был недалеко от Льюиса… Когда у вас такая же машина на таких же шинах, то на такой трассе, как в Мельбурне, сложно рассчитывать на обгон. Кроме того, на машинах нового поколения преследовать соперника вплотную еще сложнее – если вы едете менее чем в двух секундах позади, то теряете много прижимной силы и сцепление с трассой. В такой ситуации для совершения обгона разница в скорости должна быть весьма существенной.
 
На этой трассе очень сложно обгонять, поэтому я и не ждал, что появится возможность опередить Льюиса, если он не допустит ошибку.
 
Вопрос: С чем были связаны проблемы с резиной у Mercedes?
Валттери Боттас: Во второй части квалификации на последнем секторе я перегрел задние шины того комплекта, на котором стартовал в гонке. Однако во время первого отрезка проблемы были не только с задними, но и с передними шинами. Полагаю, более теплая погода в воскресенье могла стать одной из причин наших проблем. Прошло слишком мало времени после финиша, чтобы делать выводы – нужно многое проанализировать, но я уверен в том, что команда сможет решить эти проблемы.
 
Вопрос: В Мельбурне второй раз за историю Формулы 1 два финских гонщика занимали первую и вторую позицию во время гонки. Возможно ли повторение этого по ходу сезона?
Валттери Боттас: Почему нет? Сезон длинный, впереди ещё 19 гонок – многое может произойти. Надеюсь, мы с ним не только будем занимать первое и второе место по ходу гонки, но и на подиуме – это будет лучший результат для финских болельщиков.
 
Вопрос: В Мельбурне мы увидели мало обгонов. Это связано с особенностями трассы, и в Китае ситуация изменится, или причина в новых машинах?
Валттери Боттас: Думаю, в целом, обгонять в Китае будет немного сложнее, чем прежде. Многое зависит от особенностей трассы. Там, где есть длинные прямые, мы будем видеть действительно интересные гонки, поскольку эффект от слип-стрима и DRS возрастет. Однако на таких трассах, как в Барселоне, обгонять станет очень сложно. Давайте подождем еще несколько этапов и посмотрим, как будут проходить гонки, но в Мельбурне обгонять было сложнее, чем год назад.
 
Вопрос: Вам приходилось по ходу гонки экономить топливо?
Валттери Боттас: В начале гонки пришлось немного экономить, но затем в этом не было необходимости. На второй половине дистанции я не экономил. Да, на первых кругах пришлось минимально экономить, но тогда же перегревались шины, однако после перехода на состав Soft я смог сильно атаковать – было здорово. Если не ошибаюсь, то свой лучший круг в гонке я проехал незадолго до финиша. Это означает, что шины были в хорошем состоянии и позволяли атаковать.
 
Вопрос: Насколько вам комфортно в новой команде?
Валттери Боттас: Команда мне очень помогала. Если возникал какой-то вопрос или я чего-то не знал, кто-то сразу приходил на помощь. В Формуле 1 в одиночку ничего не сделать – это командная работа.
 

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.