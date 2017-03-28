Валттери БОТТАС: «Формула 1 – это командная работа»

В Австралии финн финишировал третьим, немногим более секунды уступив Льюису Хэмилтону. Подводя итоги уик-энда, Валттери заявил, что в будущем рассчитывает на большее.

Вопрос: Вы довольны тем, как прошел ваш первый Гран При в Mercedes?

Валттери Боттас: Да, хорошее начало, но гонщик всегда стремится найти возможность прибавить в следующей гонке. После квалификации я был не вполне доволен результатом, поскольку всегда ставлю для себя очень высокие цели. Вчера не все получилось, из этого необходимо сделать выводы.

Что касается гонки, то я доволен ее второй частью. На шинах Soft машина вела себя гораздо лучше. Мне и команде предстоит понять, почему после старта шины UltraSoft быстро потеряли эффективность – машине не хватало сцепления с трассой.

В целом, хорошее начало работы с Mercedes. У меня было не так много времени, чтобы подготовиться к первой гонке в составе команды, но я рассчитываю на продолжение продуктивного сотрудничества.

Вопрос: После гонки Ники Лауда сказал, что вам удалось в полной мере заменить в команде Нико Росберга. Вы согласны с такой оценкой?

Валттери Боттас: Так и сказал? Хорошо! (смеется) Мне приятно, если он действительно так сказал. Я провел только первую гонку и знаю, что в будущем смогу прибавить.

Вопрос: Для вас стало сюрпризом, что Льюис опережал вас по ходу всех сессий?

Валттери Боттас: Никакого сюрприза – я знал, что он очень быстр. Льюис – талантливый гонщик, предоставляющий команде отличную обратную связь. Я считаю, что в этот уик-энд мы отлично работали, действовали как идеальные напарники – вообще никаких проблем. В целом, все прошло в соответствии с ожиданиями.

Льюис – быстрый и талантливый, но я знал это и до того, как начал с ним работать. Он не должен мне ничего доказывать. Здорово быть напарником Льюиса, поскольку он – отличный ориентир. Надеюсь, у нас с ним будет интересная борьба по ходу сезона.

Вопрос: Сокращая отставание от Льюиса после пит-стопа, вы думали, что можете финишировать вторым?

Валттери Боттас: Когда в конце гонки я был недалеко от Льюиса… Когда у вас такая же машина на таких же шинах, то на такой трассе, как в Мельбурне, сложно рассчитывать на обгон. Кроме того, на машинах нового поколения преследовать соперника вплотную еще сложнее – если вы едете менее чем в двух секундах позади, то теряете много прижимной силы и сцепление с трассой. В такой ситуации для совершения обгона разница в скорости должна быть весьма существенной.

На этой трассе очень сложно обгонять, поэтому я и не ждал, что появится возможность опередить Льюиса, если он не допустит ошибку.

Вопрос: С чем были связаны проблемы с резиной у Mercedes?

Валттери Боттас: Во второй части квалификации на последнем секторе я перегрел задние шины того комплекта, на котором стартовал в гонке. Однако во время первого отрезка проблемы были не только с задними, но и с передними шинами. Полагаю, более теплая погода в воскресенье могла стать одной из причин наших проблем. Прошло слишком мало времени после финиша, чтобы делать выводы – нужно многое проанализировать, но я уверен в том, что команда сможет решить эти проблемы.

Вопрос: В Мельбурне второй раз за историю Формулы 1 два финских гонщика занимали первую и вторую позицию во время гонки. Возможно ли повторение этого по ходу сезона?

Валттери Боттас: Почему нет? Сезон длинный, впереди ещё 19 гонок – многое может произойти. Надеюсь, мы с ним не только будем занимать первое и второе место по ходу гонки, но и на подиуме – это будет лучший результат для финских болельщиков.

Вопрос: В Мельбурне мы увидели мало обгонов. Это связано с особенностями трассы, и в Китае ситуация изменится, или причина в новых машинах?

Валттери Боттас: Думаю, в целом, обгонять в Китае будет немного сложнее, чем прежде. Многое зависит от особенностей трассы. Там, где есть длинные прямые, мы будем видеть действительно интересные гонки, поскольку эффект от слип-стрима и DRS возрастет. Однако на таких трассах, как в Барселоне, обгонять станет очень сложно. Давайте подождем еще несколько этапов и посмотрим, как будут проходить гонки, но в Мельбурне обгонять было сложнее, чем год назад.

Вопрос: Вам приходилось по ходу гонки экономить топливо?

Валттери Боттас: В начале гонки пришлось немного экономить, но затем в этом не было необходимости. На второй половине дистанции я не экономил. Да, на первых кругах пришлось минимально экономить, но тогда же перегревались шины, однако после перехода на состав Soft я смог сильно атаковать – было здорово. Если не ошибаюсь, то свой лучший круг в гонке я проехал незадолго до финиша. Это означает, что шины были в хорошем состоянии и позволяли атаковать.

Вопрос: Насколько вам комфортно в новой команде?

Валттери Боттас: Команда мне очень помогала. Если возникал какой-то вопрос или я чего-то не знал, кто-то сразу приходил на помощь. В Формуле 1 в одиночку ничего не сделать – это командная работа.