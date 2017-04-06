Льюис ХЭМИЛТОН: «Мне нравится эта волнительная дуэль!»

Льюис Хэмилтон: «Перед тем, как оказаться в Шанхае, я побывал в разных местах, в том числе в Пекине. Я очень рад скорому началу уик-энда, правда погода пока оставляет желать лучшего. Мне хотелось выиграть в Австралии, теперь я нацелен на победу в Китае.

Поражение в Мельбурне не повлияло на мою мотивацию. Конечно, я был разочарован, когда финишировал вторым, поскольку надеялся на победу, но я пытаюсь использовать это в позитивном ключе и двигаться дальше.

В Австралии выиграл гонщик Ferrari, по скорости наши машины примерно равны, а в квалификации мы немного быстрее. Вероятно, расстановка сил будет меняться от трассы к трассе. Мне нравится эта волнительная дуэль! Я вырос в картинге, где всё было именно так. Будет здорово, если судьба титула в этом году решится в плотной борьбе с Феттелем. Я живу такими дуэлями.

Ясно, что в прошлой гонке нужно было действовать иначе, тогда мы могли её выиграть, но нет смысла это обсуждать. Та гонка позади, а важно только то, что впереди. В нашей борьбе с Ferrari многое будет зависеть от мелочей, но я знаю, как интенсивно работают наши инженеры, и не верю, что соперники смогут оторваться в чемпионате.

Я рад, что после того, как в этом году на стартовой процедуре всё стало зависеть только от гонщика, мой старт получился хорошим. По нашим расчётам, он был третьим по эффективности в пелотоне.

Ситуация с обгонами? Обгонять явно не стало проще, чем в прошлом, но и не могу сказать, что значительно сложнее. В Формуле 1 многие годы нужно было иметь серьёзное преимущество в скорости, чтобы выйти вперёд. С этой точки зрения ничего не изменилось».