Вдосталь заінтригувавши вболівальників подіями та результатами в Австралії Формула 1 нарешті готується до свого другого етапу, який прийматиме Шанхай.

Попри те, що історія Формули 1 в Шанхаї почалася у 2004-му, а трасу проектував Герман Тільке – китайський автодром виявився не настільки банальним, яка деякі інші треки (частини з яких вже кілька років як немає в календарі). Траса запам’ятовується насамперед завдяки двом довгим прямим, дуже складною технічною зв’язкою першого-другого-третього поворотів (тут будь-яка помилка у кваліфікації відчутно псує загальний результат на колі) та невеликим бенкінгом у 13-му віражі.





За своїми базовими характеристиками китайська траса багато в чому є «середньою» - і за рівнем притискної сили, і за навантаженням на мотори, і за витратою пального, і за зношенням ґуми. Хіба що особливу увагу доводиться приділяти гальмам, особливо тепер, коли можна починати гальмувати пізніше, а скинутися треба з 330 км/год до 80 км/год перед шпилькою. Та й перед першим поворотом не все так просто як може здаватися на перший погляд. Якщо сюди додати й те, що кожного року характеристики асфальту міняються, то для гонщиків з інженерами пошук оптимальних налаштувань може перетворитися на вкрай складну задачу з багатьма перемінними.





Проблема обгонів, які в Мельбурні можна було порахувати на пальцях однієї руки, в майбутній гонці вірогідно проявиться менш яскраво, адже тутешні дві довгі прямі дають можливість DRS бути більш ефективною. Принаймні, раніше тут ніхто не скаржився на нестачу обгонів. Тим цікавіше буде перевірити наскільки ситуація з новими машинами змінилася, і чи мав рацію Жан Тодт, говорячи, що проблеми пілотів з обгонами є платою за швидкі машини зі складною аеродинамікою. При цьому великою мірою саме від подій на трасі в Шанхаї залежатимуть майбутні рішення FIA стосовно довжини зон дії DRS – на наступних трасах їх можуть збільшити. До речі, саме на двох прямих в Китаї і варто очікувати на боротьбу за позиції – якщо не допоможе відкрите заднє крило, то все-одно пілоти старатимуться вийти вперед на гальмуванні перед 1-м та 14-м поворотами.

Не менш цікавим, з огляду на протистоянні команд-фаворитів буде і шинна тактика, яка зрештою і дозволила Феттелю перемогти в Мельбурні. Попри те, що в Шанхаї рівень зношування ґуми в цілому середній, серйозним обмежувальним фактором буде стан передньої лівої шини, яка навантажується найбільше. Піреллі до Китаю привезла свою «середню» комбінацію сліків, поки що команди не обирають їх кількість, тож усім буде надано по два комплекти Medium, чотири – Soft та сім – SuperSoft. Водночас цьогорічні шини на два рівні стали жорсткішими, тож нинішній Soft – це приблизно минулорічний Hard, а це значить, що проблемою може стати ефективний прогрів шин. Крім того навряд чи команди без особливої потреби використовуватимуть тактику двох або більше піт-стопів. Хоча у це питання може втрутитися і погода.

Очікуваннями від Гран Прі поділився керівник гоночного підрозділу Піреллі Маріо Ізола: «Серед обраних нами комплектів є Medium, та ми думаємо, що команди здебільшого будуть використовувати SuperSoft і Soft, тим паче, що у них лише по два комплекта Medium, проте багато буде залежати від погоди. Минулого року ми бачили гранулювання шин в Шанхаї, пов’язане з особливостями траси, що складається з довгих прямих і повільних поворотів. На тестах в Барселоні ми побачили, що нові шини не так сильно гранулюються, і сподіваємося підтвердити це в Китаї».





Синоптичний прогноз якраз обіцяє командам досить цікаве випробування, адже погода протягом уїк-енду буде мінливою: дощ очікується у першій половині дня у п’ятницю, та в неділю. Таким чином перша практика і гонка можуть виявитися дощовими, в той час як друга і третя практики як і кваліфікація очікуються «сухими». При цьому очікувано коливатиметься і температура повітря від +15С у п’ятницю, до +19С в суботу та +13С у день перегонів. Якщо прогноз справдиться, то це ще більше сплутає карти багатьом, а гонка може виявитися іще більш непередбачуваною.

Певна іронія долі полягає в тому, що найуспішнішим пілотом в Шанхаї є людина, яка тут зазнала одного з найбільших кар’єрних розчарувань – Льюіс Хемілтон. Вже у свій дебютний сезон саме на цій трасі британець міг достроково стати чемпіоном, натомість завершив гонку у гравії на в’їзді до боксів. Після цього триразовий чемпіон тріумфував у Китаї чотири рази при семи подіумах загалом.

Статистика як і доброю форма «срібних стріл» цілком прогнозовано для букмекерів саме британця виводить на чільну роль головного фаворита Гран Прі. Шанси на перемогу в кваліфікації оцінюються такими коефіцієнтами: Хемілтон – 1,83; Феттель – 3,25; Боттас – 5,00; Ряйкконен – 12,00; Ріккардо і Ферстаппен – по 21,00; Масса – 151,00. Що ж до перемоги в гонці , то і тут порядок зберігся: Хемілтон – 2,25; Феттель – 2,62; Боттас – 8,50; Ряйкконен – 12,00; Ферстаппен – 23,00; Ріккардо – 26,00; Масса – 201,00.





Як і два тижні тому Антоніо Джовінацці замінятиме Паскаля Верляйна за кермом Заубер – команда повідомила, що німець іще не набрав необхідних фізичних кондицій, щоправда є чимало сумнівів у тому, що ситуація виглядає саме так, і що тут немає прихованих мотивів. Зрештою італієць отримав шанс довести, що його сильний виступ в Австралії не був випадковістю.

Можна скільки завгодно говорити, що австралійська траса дуже специфічна, і що саме в Шанхаї картина стане більш чіткою, але справа в тому, що це справедливо тільки частково. По-справжньому швидка машина залишатиметься такою практично всюди (хіба за винятком повільних міських трас), тож уже зараз очевидно, що Мерседес та Феррарі стануть головними антагоністами в боротьбі за перемогу. А от про місце Ред Булл у цьому розкладі дійсно поки що говорити зарано – мотори Рено досі поступаються німецьким й італійським агрегатам, але на другому, «аеродинамічному» секторі траси від «биків» можна чекати на сюрпризи. Зрештою ми розуміємо, що команди і досі продовжують навчатися роботі з новими машинами, тож підбір оптимальних налаштувань багатьох доведе до головного болю, а помилки дадуть можливість конкурентам опинитися попереду.

Наразі залишається очевидним, що за допомогою спеціального режиму роботи мотору Мерседес у кваліфікації все ще зберігає перевагу, але на гоночній дистанції у такому режимі «срібні стріли» дозволяють пілотам прохати 5-6 кіл, не більше, тож шанси Скудерії збільшаться, але наскільки – покаже виключно гонка.

Чи зможе Феррарі підтвердити свою швидкість, продемонстровану два тижні тому, якою стане відповідь Мерседес, на що спроможна Ред Булл і наскільки змінилися розклади всередині пелотону – дізнаємося зранку в неділю. Має бути цікаво!





В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ