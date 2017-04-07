Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зак БРАУН: «McLaren останется с Honda»

Исполнительный директор McLaren заявил, что команда намерена продолжать сотрудничество с Honda

  • 07.04.2017 08:50
  • 76 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Зак БРАУН: «McLaren останется с Honda»
Европейская пресса давно обсуждает слухи о возможном отказе McLaren от услуг Honda, чьи силовые установки в 2017-м вновь оказались ненадежными и недостаточно мощными. В Китае исполнительный директор McLaren Зак Браун заявил, что команда намерена продолжать сотрудничество с японскими мотористами.
 
Зак Браун: «Очевидно, что начало года получилось разочаровывающим, поскольку команда находится не на тех позициях, на которые мы рассчитывали. Мы третий год сотрудничаем с Honda, но если вспомнить историю Mercedes, Renault и Ferrari, то у них перед нами десятилетия форы. Тем не менее, мы остаемся привержены сотрудничеству с Honda.
 
Этот уик-энд вновь посетит высшее руководство компании. Вся команда находится в постоянном напряжении и много работает. Мы не ведем никаких переговоров о прекращении сотрудничества и не ищем других вариантов.
 
Мы останемся с Honda, но нам определенно необходимо что-то поменять. В команде недовольны результатами, болельщики тоже не в восторге. В McLaren привыкли выигрывать гонки и чемпионаты, но мы знаем, что для этого еще многое предстоит сделать.
 
Конечно, в межсезонье хотелось бы увидеть совсем иной прогресс, но в команде выяснили причины большинства проблем и работают над их устранением. Если вспомнить, как прошли тесты, то тот факт, что в Австралии мы почти финишировали двумя машинами, говорит о том, насколько серьезного прогресса в надежности в McLaren добились за короткое время. Необходимо и дальше демонстрировать такую надежность и прибавить в мощности силовой установки. У Honda есть план, как это сделать, но потребуется определенное время».
 

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.