Зак БРАУН: «McLaren останется с Honda»

Европейская пресса давно обсуждает слухи о возможном отказе McLaren от услуг Honda, чьи силовые установки в 2017-м вновь оказались ненадежными и недостаточно мощными. В Китае исполнительный директор McLaren Зак Браун заявил, что команда намерена продолжать сотрудничество с японскими мотористами.

Зак Браун: «Очевидно, что начало года получилось разочаровывающим, поскольку команда находится не на тех позициях, на которые мы рассчитывали. Мы третий год сотрудничаем с Honda, но если вспомнить историю Mercedes, Renault и Ferrari, то у них перед нами десятилетия форы. Тем не менее, мы остаемся привержены сотрудничеству с Honda.

Этот уик-энд вновь посетит высшее руководство компании. Вся команда находится в постоянном напряжении и много работает. Мы не ведем никаких переговоров о прекращении сотрудничества и не ищем других вариантов.

Мы останемся с Honda, но нам определенно необходимо что-то поменять. В команде недовольны результатами, болельщики тоже не в восторге. В McLaren привыкли выигрывать гонки и чемпионаты, но мы знаем, что для этого еще многое предстоит сделать.

Конечно, в межсезонье хотелось бы увидеть совсем иной прогресс, но в команде выяснили причины большинства проблем и работают над их устранением. Если вспомнить, как прошли тесты, то тот факт, что в Австралии мы почти финишировали двумя машинами, говорит о том, насколько серьезного прогресса в надежности в McLaren добились за короткое время. Необходимо и дальше демонстрировать такую надежность и прибавить в мощности силовой установки. У Honda есть план, как это сделать, но потребуется определенное время».