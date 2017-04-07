Гран При Китая могут перенести на субботу

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Матч Динамо - Шахтер может быть перенесен 12:45 — sasha11206 Конечно ,это ж и так понятно! Можешь и не спрашивать его) Всеравно всему виной кроты

Кубок Украины: Динамо отправится в Николаев, Днепр ждет Шахтер 12:35 — Яцик Петро Все норма Чекаємо ФІНАЛ ДИНАМО-ШАХТАР Так це буде справедливо Гарного футболу повного стадіону ц... 12:35 — Яцик Петро Все норма Чекаємо ФІНАЛ ДИНАМО-ШАХТАР Так це буде справедливо Гарного футболу повного стадіону ц...

Полтава продолжит участвовать в чемпионате Украины 12:30 — wladimir_skidan Вообщето Шахтёр и осенью и сейчас прилетал в Полтаву. 12:23 — titanovec читаеш и понимаеш сколько дибилов у нас, радуйтесь что еще один клуб не исчез а не трепайтесь ка...