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Гран При Китая могут перенести на субботу

В Поднебесной на воскресенье неутешительный прогноз погоды

  • 07.04.2017 11:29
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Метки
F1News
© F1News
Представители команд и директор гонки Чарли Уайтинг продолжают обсуждать возможный перенос гонки на субботу из-за неблагоприятного прогноза погоды в воскресенье.
 
Представитель FIA заявил, что Уайтинг отклонил предположение о переносе воскресной гонки на субботу. Окончательное решение ещё не принято, но перенос гонки считается маловероятным.
 

Источник — f1news

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