Гран При Китая могут перенести на субботу

Представители команд и директор гонки Чарли Уайтинг продолжают обсуждать возможный перенос гонки на субботу из-за неблагоприятного прогноза погоды в воскресенье.
Представитель FIA заявил, что Уайтинг отклонил предположение о переносе воскресной гонки на субботу. Окончательное решение ещё не принято, но перенос гонки считается маловероятным.
Источник — f1news
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