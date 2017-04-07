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Гран При Китая: первая практика сорвана из-за непогоды

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат во время первых свободных заездов

  • 07.04.2017 11:49
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Reuters. Макс Ферстаппен
© Reuters. Макс Ферстаппен

Уже через пять минут после начала первой свободной практики перед Гран-при Китая тренировку пришлось остановить. По правилам безопасности медицинский вертолет должен свободно взлететь в воздух, однако из-за сильного тумана подняться в небо он не смог.

Через 40 минут заезды возобновились, однако вскоре из-за ухудшения погодных условий практика официальна была остановлена. Таким образом, лишь 14 пилотам удалось показать хоть какой-то результат.

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.50,491 (4 круга)
2. Фелипе Масса (Уильямс) +1,595 (7)
3. Ланс Стролл (Уильямс) +2,016 (7)
4. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +2,349 (5)
5. Ромен Грожан (Хаас) +2,548 (6)
6. Даниил Квят (Торо Россо) +2,823 (4)
7. Фернандо Алонсо (Макларен) +3,029 (5)
8. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +3,547 (7)
9. Валттери Боттас (Мерседес) +4,173 (4)
10. Кевин Магнуссен (Хаас) +4,613 (8)
11. Нико Хюлькенберг (Рено) +5,117 (6)
12. Стоффель Вандорн (Макларен) +6,954 (4)
13. Маркус Эрикссон (Заубер) +24,647 (4)
14. Антонио Джовинацци (Заубер) +24,790 (4)
15. Джолион Палмер (Рено) – (3)
16. Себастьян Феттель (Феррари) – (2)
17. Кими Райкконен (Феррари) – (1)
18. Эстебан Окон (Форс-Индия) – (2)
19. Серхио Перес (Форс-Индия) – (3)
20. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – (2) 

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