Гран При Китая: первая практика сорвана из-за непогоды

Уже через пять минут после начала первой свободной практики перед Гран-при Китая тренировку пришлось остановить. По правилам безопасности медицинский вертолет должен свободно взлететь в воздух, однако из-за сильного тумана подняться в небо он не смог.

Через 40 минут заезды возобновились, однако вскоре из-за ухудшения погодных условий практика официальна была остановлена. Таким образом, лишь 14 пилотам удалось показать хоть какой-то результат.

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.50,491 (4 круга)

2. Фелипе Масса (Уильямс) +1,595 (7)

3. Ланс Стролл (Уильямс) +2,016 (7)

4. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +2,349 (5)

5. Ромен Грожан (Хаас) +2,548 (6)

6. Даниил Квят (Торо Россо) +2,823 (4)

7. Фернандо Алонсо (Макларен) +3,029 (5)

8. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +3,547 (7)

9. Валттери Боттас (Мерседес) +4,173 (4)

10. Кевин Магнуссен (Хаас) +4,613 (8)

11. Нико Хюлькенберг (Рено) +5,117 (6)

12. Стоффель Вандорн (Макларен) +6,954 (4)

13. Маркус Эрикссон (Заубер) +24,647 (4)

14. Антонио Джовинацци (Заубер) +24,790 (4)

15. Джолион Палмер (Рено) – (3)

16. Себастьян Феттель (Феррари) – (2)

17. Кими Райкконен (Феррари) – (1)

18. Эстебан Окон (Форс-Индия) – (2)

19. Серхио Перес (Форс-Индия) – (3)

20. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – (2)