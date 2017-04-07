Гран При Китая: вторая практика отменена

Организаторы «Гран-при Китая» отменили вторую практику, сообщает официальный твиттер «Формулы-1». Причиной стали плохие погодные условия. Над трассой сильный туман, идет дождь, из-а чего закрыт соседний аэропорт, и не может работать медицинский вертолет.
Первая практика продлилась всего 20 минут и была прервана. Зачетное время не смогли показать шесть гонщиков, среди которых Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен и Себастьян Феттель.
Источник — Sport.ua
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