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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая

Феттель финишировал вторым, Боттас – третьим

  • 08.04.2017 13:41
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twitter.com/f1
© twitter.com/f1

Квалификация Гран-При Китая закончилась победой Льюиса Хэмильтона. Следом в протоколе, как и в Австралии, расположились Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Кими Райкконен. Даниил Квят квалифицировался девятым.

В первой сессии пилоты Ferrari и Mercedes ограничились одной попыткой. Однако если большинство пилотов работали на шинах СуперСофт, то Феттель и Райкконен свои лучшие круги проехали на более жестком Софте. Лучший круг Себастьяна: 1:33.078. Хэмильтон проиграл ему четверть секунды.

Сессия закончилась аварией Антонио Джовинацци в последнем повороте. Пилот Sauber врезался в защитный барьер, машина получила серьезные повреждения, но итальянец самостоятельно покинул кокпит. Должно быть очень обидно Антонио, поскольку он прошел во вторую часть квалификации.

А за бортом оказались Стоффель Вандорн, Роман Грожан, Джолион Палмер, Эстебан Окон и Макс Ферстаппен. Последний жаловался на потерю мощности.

Во второй сессии все пилоты, в том числе и представители Ferrari, работали на шинах СуперСофт. В первой попытке вперед вышел Феттель с результатом 1:32.391. Хэмильтон проиграл ему всего 15 тысячных секунды. Третий и четвертый результаты показали Боттас и Райкконен. Но под занавес сессии на трассе зачем-то вновь появился Кими и поставил время 1:32.181.

Квят показал 9-й результат и стал участником финальной сессии.

Джовинацци после аварии в первой сессии не смог принять участие во второй части квалификации. Вместе с ним в финал квалификации не прошли Карлос Сайнс, Кевин Магнуссен, Фернандо Алонсо и Маркус Эрикссон.

В финале выстрелил Хэмильтон: 1:31.902 после первой попытки, 1:31.678 - после второй. Феттель в итоге уступил Льюису почти две десятых секунды: 1:31.864. В свою очередь, всего одну тысячную секунды немцу проиграл Боттас. А вот Райкконен заметно отстал: 1:32.140.

Следом квалифицировались Даниэль Риккардо, Фелипе Масса и Нико Хюлкенберг. Для Renault это первое попадание в финал с тех пор, как в прошлом году заводская команда вернулась в чемпионат. Замкнули первую десятку Серхио Перес, Даниил Квят и Лэнс Стролл.

Для Хэмильтона это 63-й поул в карьере и шестой в Китае.

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