Гран Прі Китаю: Хемілтон бездоганний

Цьогорічний китайський уїк-енд надовго запам’ятається багатством подій, що відбувалися протягом трьох днів. А почалося все у п’ятницю з того, що фактично практик не було. Точніше так – в першій практиці, яка відбувалася на вологій трасі через примхи погоди та помилки пілотів, що змушували зупиняти сесію, пілоти проїхали мінімум і навіть не всі проїхали швидке коло. Друга практика, знову ж таки через погоду та неможливість використовувати медичний гелікоптер, не відбулася взагалі. Таким чином лише суботнього ранку, коли над трасою розпогодилося, гонщики змогли вперше плідно попрацювати, готуючись одночасно і до кваліфікації, і до гонки.

Попри недостатню кількість часу для нормальної підготовки результати кваліфікації виявилися досить прогнозованими – Мерседес і Феррарі зайняли перші два ряди, причому у тому ж порядку, як це було в Мельбурні. Тільки відриви стали ще меншими. Як і два тижні тому не обійшлося без проблем у стані Ред Булл: якщо Ріккардо спокійно зайняв «своє» п’яте місце на старті, то Ферстаппен через проблеми з двигуном не пройшов навіть до другої частини кваліфікації. Антоніо Джовінацці, проводячи свій другий Гран Прі та забезпечивши собі прохід у Q2 розбив машину на головній прямій. Внаслідок аварії італійця троє гонщиків отримали штрафи: сам Антоніо, на машині якого довелося поміняти коробку передач, а також Грожан і Палмер, які на думку стюардів недостатньо уповільнилися в зоні дії жовтих прапорів.





Прогноз погоди ще напередодні говорив про високу ймовірність дощу під час гонки, але якщо ще зранку над автодромом було мокро і прохолодно, то незадовго до старту дощ припинився, але траса залишалася вологою. Починати гонку пілоти вирішили на проміжних шинах – усі, крім Сайнса, який обрав Soft. Перед стартом на піт-лейн звернув і Палмер, вирішивши також перейти на сліки.

Як тільки згасли червоні вогні Хемілтон більш ніж упевнено зберіг лідерство, чому посприяв не надто вдалий старт з боку «червоних», але якщо Феттель у зв’язці першого-третього поворотів зумів відстояти друге місце у боротьбі з Боттасом, то Ряйкконен таки програв позицію Ріккардо. Ферстаппен перше коло пролетів, немов на ракеті, відігравши дев’ять позицій – голландець уже був сьомим! Старт на сліках зіграв злий жарт з Сайнсом – іспанець спочатку пропустив чимало машин на шляху до першого повороту, згодом на вологому асфальті не справився з управлінням, вилетів з траси, зачепів бар’єр і перше коло завершив останнім. І все ж не обійшлося без інших інцидентів на першому колі – Перес і Стролл не поділили траєкторію і Вільямс опинилася у гравії – для канадця гонка завершилася, та через машину на узбіччі було оголошено режим віртуальної машини безпеки. Таким чином позиції на трасі «заморозилися», та й відривів по-суті не стало.

У цей час більшість пілотів вирішили перейти на сліки – на трасі залишилися виключно лідери: Хемілтон, Боттас, Ріккардо, Ряйкконен і Ферстаппен. Проте як тільки гонку було відновлено на 4-му колі Джовінацці розбив машину на головній прямій, «зловивши» аквапланування в одній з калюж. Цього разу на трасі з’явився реальний автомобіль безпеки, а оскільки уламки Заубер були розкидані по стартовій прямій, то пелотон проїжджав через піт-лейн. Ситуацією на всі сто скористалися лідери, які так само перейшли на сліки, при цьому якщо Хемілтон не втратив нічого, то Боттас відкотився на п’яте місце. Згодом Валттері помилився, його розвернуло і фін повернувся на трасу лише дванадцятим. Траса все ще була вологою і вимагала максимальної концентрації гонщиків.





На початку гонки відверто начудив Хюлькенберг, який спочатку обігнав Грожана в режимі віртуальної машини безпеки, а потім Ерікссона – вже позаду реальної. Як результат німець отримав два штрафи у 5 і 10 секунд відповідно.

Після рестарту лідер не змінився, Ферстаппен обігнав Ряйкконена, а Перес – Массу та Квята. Сайнс, перше коло якого пройшло просто паскудно, в боксах не зупинявся, тож за рахунок двох машин безпеки зумів піднятися на шосту позицію!

На прохолодному та місцями ще вологому асфальті перевага Хемілтона над Ред Булл зростала повільно, в той же час за спиною Ріккардо було дуже гаряче, адже позаду їхали Ферстаппен, Ряйкконен і Феттель – всі програвали менше секунди попередній машині, тож могли використовувати DRS, але це не допомагало. В той же час Даніель став більше відставати від Льюіса, стримуючи більш швидких пілотів. Зрештою, якщо не допомагає DRS, допоможе сміливість та уміння – Ферстаппен на 11-му колі в 6-му повороті зумів проскочити повз напарника і кинувся наздоганяти Хемілтона. От тільки британець миттєво підняв темп, яскраво демонструючи, що у нього все під контролем і Ред Булл йому точно не загрожує.





Ряйкконен довго та безуспішно переслідував Ріккардо, при цьому фін скаржився команді на втрату крутного моменту під час прискорень. Зрештою все це завершилося тим, що Кімі обігнав Феттель, а вже за два кола після красивої боротьби на відрізку з шостого по сьомий повороти Себастьян опинився попереду Даніеля. Після цього німець став швидко наближатися до Ред Булл Ферстаппена від якого успішно втікав Хемілтон.

На 28-му колі в момент, коли Феттель вже задіяв DRS на довгій прямій, Макс помилився, заблокував колеса і без боротьби віддав позицію чотириразовому чемпіону. За два кола потому голландець відправився у бокси за свіжими шинами.

На 34-му колі красиву дуель на довгій прямій влаштували іспанці – Сайнс атакував, Алонсо контратакував, але боротьбу Карлосу таки програв і майже одразу після цього на його машині зламався привід, тож гонка для команди закінчилася достроково. Вандорн через проблеми з паливною системою зійшов ще раніше.

Тим часом пілоти команд-лідерів один за одним провели свої другі піт-стопи: для Хемілтона і Феттеля це не змінило нічого, адже обоє були досить далеко для того аби виграти чи втратити позицію. А от проблеми Ферстаппена перед його піт-стопом дозволили Ріккардо впритул наблизитися до напарника та розпочати боротьбу за останнє місце на подіумі. Проте австралієць нічого не міг зробити з Максом, який більше помилок не припускався.





Якщо на чолі пелотону все було зрозуміло, а боротьба двох Ред Булл за подіум вміру інтригувала, то найцікавіші події відбувалися у другій половині десятки. Спочатку Ряйкконен після свого відносно пізнього другого піт-стопу опинився позаду Сайнса, але швидко наздогнав та обігнав Карлоса. Згодом пілота Торо Россо випередив і Боттас, яскраво продемонструвавши усім, що в гонці, де у лідерів не виникає серйозних проблем, всі інші можуть розраховувати на місця з сьомого по десяте. Окрім Сайнса серед пілотів «другої ліги» яскраву гонку провів Магнуссен – данець на трасі обігнав Массу, Окона, Переса, піднявшись на восьме місце.

Льюіс Хемілтон дуже впевнено довів гонку до власного абсолютного тріумфу – британець сьогодні здобув Великий шолом, свій третій у кар’єрі. Перемога триразового чемпіона стала 54 загалом і п’ятою в Шанхаї. Таким чином Льюіс наздогнав Себастьяна в особистому заліку, а Мерседес на одне очко випереджає Феррарі у Кубку конструкторів. Що ж перші два етапи яскраво засвідчили, що боротьба таки буде між трьома командами і розстановка сил багато в чому визначатиметься деталями.

Зрештою продовження нас очікує вже наступного тижня у Бахрейні, обіцяючи знову чимало цікавого!





Гран Прі Китаю

Пілот Команда Час Піт 1. Л. Хемілтон Mercedes 1:37:36.160 4 2. С. Феттель Ferrari + 6.250 5 3. М. Ферстаппен Red Bull + 45.192 4 4. Д. Ріккардо Red Bull + 46.035 4 5. К. Ряйкконен Ferrari + 48.076 4 6. В. Боттас Mercedes + 48.808 4 7. К. Сайнс Toro Rosso + 1:12.893 4 8. К. Магнуссен Haas + 1 коло 5 9. С. Перес Force India + 1 коло 6 10. Е. Окон Force India + 1 коло 5 11. Р. Грожан Haas + 1 коло 5 12. Н. Хюлькенберг Renault + 1 коло 5 13. Дж. Палмер Renault + 1 коло 4 14. Ф. Масса Williams + 1 коло 6 15. М. Ерікссон Sauber + 1 коло 4

Найшвидше коло гонки: Льюіс Хемілтон, Mercedes – 1:35.378 (44-те коло)

Не фінішували:

Ф. Алонсо McLaren 35 коло привід Д. Квят Toro Rosso 20 коло гідравліка С. Вандорн McLaren 19 коло паливна система А. Джовінацці Sauber 4 коло аварія Л. Стролл Williams 1 коло аварія

Особистий залік

1. С. Феттель Scuderia Ferrari 43 2. Л. Хемілтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 43 3. М. Ферстаппен Red Bull Racing 25 4. В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 23 5. К. Ряйкконен Scuderia Ferrari 22 6. Д. Ріккардо Red Bull Racing 12 7. К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 10 8. Ф. Масса Williams Martini Racing 8 9. С. Перес Sahara Force India F1 Team 8 10. К. Магнуссен Haas F1 Team 4 11. Д. Квят Scuderia Toro Rosso 2 12. Е. Окон Sahara Force India F1 Team 2

Кубок конструкторів

1. Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes 66 2. Scuderia Ferrari Ferrari 65 3. Red Bull Racing TAG Heuer 37 4. Scuderia Toro Rosso Renault 12 5. Sahara Force India F1 Team Mercedes 10 6. Williams Martini Racing Mercedes 8 7. Haas F1 Team Ferrari 4 8. Renault Sport Formula 1 Team Renault 0 9. Sauber F1 Team Ferrari 0 10. McLaren Honda Formula 1 Team Honda 0



В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ