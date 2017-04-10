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Гюнтер ШТАЙНЕР: «Новые машины достаточно «сырые»

Год назад Роман Грожан заработал в Бахрейне важные очки для Haas F1

  • 10.04.2017 10:35
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Гюнтер ШТАЙНЕР: «Новые машины достаточно «сырые»
Руководитель американской команды Гюнтер Штайнер вспомнил дебютный сезон и говорил о доработке машины по ходу сезона.
 
- Гюнтер, год назад, добившись успеха в Бахрейне, вы смогли доказать, что заработанные в Мельбурне очки не были случайными. Это было важно для команды?
- Безусловно. В прошлом году после гонки в Австралии многие говорили, что нам просто повезло с красными флагами. Удача действительно была на нашей стороне, но машина продемонстрировала свою скорость, а пятое место в Бахрейне доказало, что дело не только в везении.
 
Приятно было заработать очки в начале сезона. Все в нашей команде работали днём и ночью, чтобы сделать это возможным. Мы с радостью вспоминаем тот период – это было невероятно!
 
- Учитывая количество перемен в этом году, насколько вам поможет тот факт, что сдвоенные гонки в Китае и Бахрейне проводятся с одинаковыми составами резины – SuperSoft, Soft и Medium?
- Не думаю, что это поможет. Составы те же, а условия разные. В Китае было прохладно, а в Бахрейне асфальт может прогреться до +40. Мы многое узнаем о поведении новых шин в таких условиях, но тот опыт работы с резиной, который мы получили в Австралии или Китае, вряд ли поможет в Бахрейне.
 
- Гонщики говорят, что с более широкими шинами в этом году потеря сцепления наступает внезапно. Гонщики интуитивно чувствуют, когда подходят к этому моменту, а команда видит его по телеметрии?
- У нас есть данные о давлении в шинах и температуре их поверхности, с учётом этих двух показателей мы можем предсказать, как поведёт себя шина, но не полностью – на это способен только гонщик на трассе. Мы можем использовать шины с 90% эффективностью, а оставшиеся 10% – задача гонщика.
 
- В Бахрейне широкие зоны безопасности, это позволит гонщикам подобраться ближе к пределу возможностей машины, чем на других трассах?
- Так и есть. Если вы уверены, что в случае вылета машина не пострадает, а вы не получите травм, можно активнее рисковать. На свободных заездах мы наверняка увидим, как гонщики ищут предел возможностей машины, а в случае ошибки всё ограничится вылетом.
 
С другой стороны – вы примерно понимаете, как далеко можете зайти, но потом платите высокую цену, если ваши выводы являются ошибочными. Здесь есть свои «за» и «против», но каждый уик-энд уникален.
 
- Без риска повредить машину на таких трассах, как в Бахрейне, гонщик может большему научиться…
- Теоретически, да – вы можете атаковать и выяснить для себя предел возможностей машины, не повреждая её. Другой вопрос, как вы будете это использовать. Вы можете найти предел, но когда переступаете через него, теряете быстрый круг и комплект резины, хотя этот круг мог быть удачным.
 
- Гонка стартует вечером, а финиширует ночью – насколько серьёзно меняется температура воздуха и асфальта?
- Температура асфальта меняется в каждый уик-энд. В Бахрейне он остывает, когда солнце заходит.
 
- Как вы адаптируетесь к этим переменам?
- Нам не разрешают многое менять перед гонкой, ведь после квалификации машина попадает в закрытый парк. Но мы можем изменить настройки переднего антикрыла на пит-стопе, чтобы скорректировать аэродинамический баланс.
 
- Третья гонка сезона в Бахрейне пройдёт при жаркой и сухой погоде, совсем в других условиях, чем в Австралии и Китае. Это позволит точнее оценить конкурентоспособность Haas F1 относительно соперников?
- Картина станет более очевидной после этапа в Барселоне, куда команды привезут множество новинок. Частота обновления машин и эффективность новинок способны изменить расстановку сил.
 
Обновления будут серьёзными. Сейчас новые машины ещё достаточно «сырые», ведь их разработка продолжалась не так долго. По ходу сезона они будут совершенствоваться. В этот уик-энд мы сможем оценить нашу конкурентоспособность, но это будет не окончательная оценка.
 
- Доработка машины – своеобразная «гонка вооружений» между командами. Как быстро вам удаётся готовить новинки? Когда вы понимаете, что новое решение можно использовать в Гран При?
- Всё определяется эффективностью решения после оценки в аэродинамической трубе. Мы не реагируем на действия соперников, а двигаемся по своему списку. Нужно придумать новую деталь, изготовить её, оценить эффективность. Такой список у нас распланирован уже до середины года.
 
Мы знаем, что и когда привезём на Гран При. И серьёзных перемен в этом плане не будет – возможны лишь небольшие коррективы. Это касается всех команд, кроме трёх сильнейших – у них гораздо большие возможности при разработке и производстве, они способны готовить новинки в самые сжатые сроки.
 

Источник — f1news

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