Льюис ХЭМИЛТОН: «Я уже предвкушаю схватку за титул»

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Китая, правильно выстроив тактику в сложных условиях, но гонщик Mercedes чувствует, что схватка за титул в этом году обещает быть острой.

Льюис Хэмилтон: «Невероятная гонка, сегодня всем пришлось непросто. На стартовое поле я выехал на сликах, но стартовать на них было невозможно, Мы поставили промежуточные шины, однако и с ними были сложности, потому что многие участки трассы уже почти подсохли, но в паре поворотов асфальт оставался мокрым. Поэтому было сложно одновременно следить за состоянием резины и стараться удержать машину на трассе.

Себастьян Феттель прекрасно провёл гонку, но Макс Ферстаппен тоже. Я чрезвычайно горд работой всей нашей команды, мы славно потрудились, чтобы подобный результат стал возможным. Мы проходили круги примерно в одном темпе с Себастьяном, и если бы не автомобиль безопасности, борьба была бы более острой.

Предвижу, что в этом году в чемпионате соперничество развернётся по-настоящему, и схватка за титул будет самой горячей за все годы моей карьеры. Но я уже предвкушаю эту схватку, в которую вскоре включатся и другие гонщики. Ferrari выглядит очень сильно, сегодня и мы, и они провели гонку в атакующем стиле, обмениваясь самыми быстрыми кругами. Такая острая борьба доставляет нам удовольствие, ведь в этом году машины не только лучше выглядят, но и пилотировать их приятнее».