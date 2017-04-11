Фернандо АЛОНСО: «Впереди еще одна сложная гонка»

Фернандо Алонсо: «С нетерпением жду возвращения в Бахрейн – тем более, что я пропустил прошлогоднюю гонку. У меня отличные воспоминания о трех победах на Сахире. К тому же, всегда интересно гоняться в сумерках.

Гонка в Бахрейне всегда получается довольно долгой, поэтому для начала нужно убедиться в надёжности машины, которой предстоит справиться с жаркими и сложными условиями пустыни, а потом подумаем о скорости. В Шанхае до схода я занимал отличную позицию, а гоночный темп превзошёл ожидания – буду рад, если в Бахрейне мы получим ещё несколько приятных сюрпризов.

Впереди ещё одна сложная для нас гонка. На длинных прямых нам придётся непросто. Инженерам предстоит многое сделать. В Сахире высокая нагрузка на тормоза, большой расход топлива, непросто подобрать настройки из-за того, что температура трассы меняется по ходу уик-энда, ведь гонка проходит по вечернему графику. Тем не менее, покидая боксы, я всегда стремлюсь раскрыть потенциал машины, и в Бахрейне мой подход не изменится!»

Стоффель Вандорн: «Я с удовольствием вспоминаю прошлогодний Гран При Бахрейна. С тех пор прошёл целый год, я стал опытнее, теперь я основной пилот McLaren. Моя цель – напряженно работать, прибавляя с каждым Гран При. В этом непростом для команды сезоне мы будем полностью выкладываться – как и всегда.

Сейчас главное для меня – пройденная дистанция. В Бахрейне погода будет, несомненно, лучше, чем в Шанхае, так что я надеюсь проехать как можно больше кругов за уик-энд. Я отлично знаю трассу, дважды побеждал там в 2015-м в GP2 – и смогу использовать этот опыт.

Мы знали, что Гран При Китая получится сложным. Не знаю, изменится ли ситуация в Бахрейне – между гонками всего неделя, а за это время мы не сможем многое исправить. Мы напряженно работаем. Видно, что машина становится лучше, мы с Фернандо позитивно оцениваем её поведение в поворотах. Посмотрим, чего мы сможем добиться на этой трассе».

Эрик Булье, гоночный директор: «Как ни удивительно, но McLaren ни разу не удавалось победить в Гран При Бахрейна за всё время проведения этой гонки, появившейся в календаре чемпионата в 2004 году. При этом Фернандо выигрывал её трижды – чаще, чем любой другой гонщик. К сожалению, крайне маловероятно, что в предстоящий уик-энд он сможет пополнить впечатляющий счёт своих побед. Вряд ли McLaren удастся в Бахрейне добиться перелома в ситуации.

Однако погода в Бахрейне обещает быть намного лучше, чем в Шанхае, где было уныло, ветрено и прохладно – значит, можно ожидать, что мы сможем поработать более результативно, чем в минувший уик-энд.

Эта гонка знаменует годовщину первого Гран При, в котором принял участие Стоффель Вандорн, и выступил он тогда весьма достойно – заработал очко в день своего дебюта в Формуле 1. Он и Фернандо вновь постараются в этот уик-энд финишировать в первой десятке, и хотя мы, как всегда, не будем торопиться с прогнозами, надеемся, что их усилия увенчаются успехом. В конце концов Стоффель прекрасно выступал в Бахрейне в GP2, три года назад выиграв свою дебютную гонку в этой серии.

Напоследок, хотя это тоже важно, надо добавить, что этап в Бахрейне – домашний Гран При для McLaren-Honda, как и гонки в Сильверстоуне и Сузуке. Поэтому было бы здорово именно там заработать наши первые очки – можно с уверенностью сказать, что мы будем делать всё, от нас зависящее, чтобы этого добиться».

Юсуке Хасэгава, руководитель программы Honda в Формуле 1: «После дождливого и холодного уик-энда в Китае мы отправляемся в Бахрейн, где ожидаем, что условия будут прямо противоположные: нас ждёт жаркая и сухая погода.

Итоги Гран При Китая стали для нас большим разочарованием, но несмотря на это, мы извлекли немало позитивного опыта, и сценарий, по которому развивались события гонки, проходившей в сложных условиях, вселял надежду, но все завершилось сходами.

После двух этапов сезона у меня уже больше уверенности в том, что надёжность силовых установок стала выше, и теперь мне хочется увидеть, чего нам удастся добиться в Бахрейне. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать.

Жаркие условия и два длинных прямых отрезка станут испытанием для наших моторов, так что мы не ожидаем, что в этот уик-энд нам будет легко. Но в ходе тренировок мы вместе с McLaren постараемся найти оптимальные настройки, а также продолжим работать над повышением надёжности».