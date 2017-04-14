По завершенні етапу в Китаї команди не мали достатньо часу ні для перепочинку, ні для ґрунтовного аналізу зібраної в Шанхаї інформації, бо вже всі знаходяться у Бахрейні, де цими вихідними і відбуватиметься третій за ліком Гран Прі цього сезону.

Формула 1 на Близький Схід прийшла у 2004-му і саме до Бахрейну, де з того часу етап надійно (за винятком 2011-го, коли його скасували через внутрішні політичні причини) закріпився у календарі. При цьому гонки тут далеко не завжди були цікавими, але ситуація змінилася на краще у 2014-му, коли етап став вечірнім і відбувається за штучного освітлення.





Сама траса досить вимоглива до ефективності силової установки при розгоні, а також якісної роботи гальм та їх охолодження. І звісно до роботи з шинами, які в спекотну погоду можна легко перегріти. Головною проблемою Сахіру є те, що тут часто міняється напрямок вітрів, які наносять на трасу пісок, тож командам доводиться ставити додаткові фільтри на системи охолодження, що аж ніяк не полегшує життя гальмам і мотору. При цьому надмірних вимог до аеродинаміки в Бахрейні немає, адже по-справжньому швидкісний віраж тут лише один – 12-й поворот. Відтак все це свідчить проте, що фаворитами будуть машини з німецькими та італійськими силовими установками, а отже Ред Булл, Торо Россо, Рено і Макларен буде складно боротися зі своїми головними конкурентами. Чотири прямих на двох із яких діятиме DRS сприяють тому, аби на трасі точилася конкурентна боротьба за позиції, а не трамвайна процесія, яку ми бачили в Мельбурні.





Ще однією особливістю притаманною для всіх вечірніх етапів, є те, що найкраще для підготовки до кваліфікації та гонки підходить лише друга практика, яка так само відбувається ввечері та дає можливість краще зрозуміти умови на трасі, з якими пілоти зіткнуться в суботу й неділю. Тож піл час першої та третьої практик робота над налаштуваннями машини завжди виходить дуже складною.

Піреллі на етап знову привезе сліки SuperSoft, Soft і Medium – таку ж саму комбінацію ми бачили минулого тижня в Китаї. От тільки з огляду на очікувану температуру шинний фактор знову може стати вирішальним, адже з цими сліками за високих температур команди ще не працювали. Про важливість правильної роботи з шинами нагадав і Маріо Ізола, керівник автоспортивного підрозділу Піреллі: «Перевага в Сахірі буде на боці того, хто досягне кращого зчеплення ведучих коліс. На цій трасі розгони постійно чергуються з гальмуваннями, тому вкрай важливо забезпечити динамічний розгін і зберегти при цьому задні шини у гарному стані». В принципі нам варто очікувати на один-два піт-стопи у гонці.





Прогноз погоди для бахрейнського уїк-енду є традиційним – сухо і спекотно, щоправда під час кваліфікації та гонки, які відбуваються у темну пору стає дещо прохолодніше. При цьому протягом трьох днів прогноз обіцяє невелике падіння температури – від +35С вдень у п’ятницю до +28С недільного дня. Щоправда звичайною для Сахіра проблемою є не стільки спека, про яку всі добре знають і в принципі готові, а постійні зміни напрямку вітрів довкола автодрому.





Після безапеляційної перемоги минулого тижня у Китаї Льюіс Хемілтон цілком зрозуміло букмекерами котується найбільш вірогідним переможцем і майбутнього Гран Прі. На суботній поул лінія виглядає так: Хемілтон – 1,57; Феттель – 3,75; Боттас – 5,50; Ряйкконен – 12,00; Ріккардо – 34,00; Ферстаппен – 41,00. Шанси на тріумф у гонці розцінюється наступним чином: Хемілтон – 1,91; Феттель – 2,37; Боттас – 9,00; Ряйкконен – 12,00; Ферстаппен – 34,00; Ріккардо – 41,00. Найбільше перемог – три – у Бахрейні має Алонсо, проте про шанси іспанця дістатися картатого прапора першим не варто навіть і згадувати, тож якщо тріумфатором стане хтось із пари Хемілтон – Феттель, то зможе зрівнятися із досягненням Фернандо. Найбільше ж на подіумі Сахіра – вісім разів – побував Ряйкконен, але при цьому фін жодного разу так і не переміг, тож у Кімі ще є незавершена справа саме на цій трасі.

Напрочуд «феєричний» виступ Джовінацці в Китаї досить очікувано завершився тим, що так вдало та вчасно необхідні фізичні кондиції набув Паскаль Верляйн, який і повертається на місце основного пілота Заубер. Минулий етап підтвердив, що Феррарі таки перебуває у чудовій формі, тож «срібним стрілам» доведеться добряче попітніти заради перемоги. Найбільш імовірно Хемілтон знову виграє поул, але в Сахірі це не має вирішального значення, бо тут є де обганяти, а тому питання про переможця залишатиметься відкритим до неділі. Якщо під час гонки не станеться нічого екстраординарного, то шанси Ред Булл на подіум є примарними. Навіть завжди оптимістично налаштований Ріккардо не соромиться казати, що поки «енергетики» програють опонентам занадто багато.

Таким чином можна спрогнозувати, що в неділю ми станемо свідками цікавої боротьби «червоних» із «срібними» в якій однозначної переваги не має ніхто і все вирішить або шинний фактор та уміння атакувати чи захищати позицію на трасі. У будь-якому випадку пропускати не варто.



