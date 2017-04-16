Себастьян Феттель одержал победу на Гран При Бахрейна

Состоялся Гран При Бахрейна. Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. На втором месте финишировал его главный конкурент в личном зачете – Льюис Хэмилтон. Призовую тройку замкнул Валттери Боттас.
- Себастьян Феттель («Феррари») – 1:33.53.374
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6,660
- Валттери Боттас («Мерседес») +20,397
- Кими Райкконен («Феррари») +22,475
- Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39,346
- Фелипе Масса («Уильямс») +54,326
- Серхио Перес («Форс-Индия») +62,606
- Ромен Грожан («Хаас») +74,865
- Нико Хюлькенберг («Рено») +80,188
- Эстебан Окон («Форс-Индия») +95,711
- Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
- Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
- Джолион Палмер («Рено») +1 круг
- Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
Сошли
Маркус Эрикссон («Заубер») - коробка передач
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») - авария
Ланс Стролл («Уильямс») - авария
Макс Ферстаппен («Ред Булл») - тормоза
Кевин Магнуссен («Хаас») - мех.проблемы
Стоффель Вандорн («Макларен») - силовая установка / не стартовал
Источник — Sport.ua
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