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Себастьян Феттель одержал победу на Гран При Бахрейна

Второе и третье место заняли пилоты «Мерседеса»

  • 16.04.2017 20:18
  • 618 просмотров
  • 1 комментария
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f1news.ru
© f1news.ru

Состоялся Гран При Бахрейна. Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. На втором месте финишировал его главный конкурент в личном зачете – Льюис Хэмилтон. Призовую тройку замкнул Валттери Боттас.

  1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:33.53.374
  2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6,660
  3. Валттери Боттас («Мерседес») +20,397
  4. Кими Райкконен («Феррари») +22,475
  5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39,346
  6. Фелипе Масса («Уильямс») +54,326
  7. Серхио Перес («Форс-Индия») +62,606
  8. Ромен Грожан («Хаас») +74,865
  9. Нико Хюлькенберг («Рено») +80,188
  10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +95,711
  11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
  12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
  13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
  14. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга

Сошли
Маркус Эрикссон («Заубер») - коробка передач
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») - авария
Ланс Стролл («Уильямс») - авария
Макс Ферстаппен («Ред Булл») - тормоза
Кевин Магнуссен («Хаас») - мех.проблемы
Стоффель Вандорн («Макларен») - силовая установка / не стартовал

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 16.04.2017 20:34
    0
    Да, в этом году заруба за чемпионство будет нехилая.
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