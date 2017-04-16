Великодній тріумф Феттеля у Бахрейні

Етап у Бахрейні ще більше прояснив ситуацію в чемпіонаті, зрештою після трьох гоночних уїк-ендів команди зібрали достатньо інформації та набагато краще стали розуміти як саме треба працювати з технікою. Вкотре під час практичних заїздів ситуація на чолі протоколу змінювалася калейдоскопічно, що позаяк не вплинуло на прогнозовані результати кваліфікації.

На швидкому колі «срібні стріли» залишаються недосяжними, більше того, вчора вони не просто зуміли захопити перший ряд, відправивши Феттеля на третю стартову позицію, та чималим сюрпризом став перший у кар’єрі поул Валттері Боттаса, для якого це був вагомий крок у реабілітації перед командою за провал у Китаї. Здавалося, що за такої ситуації другий ряд мав би повністю дістатися Феррарі, але несподіванка чекала і тут – Ряйкконен, який вкотре скаржився на баланс машини та її недостатню поворотність, поступився четвертою позицією Ріккардо. На третьому ряду поруч із Кімі кваліфікувався Ферстаппен, що потім звинуватив Массу у зіпсованій спробі. І все ж разом із дебютним поулом Боттаса реальною несподіванкою став результат Рено – команда з Енстоуна вперше після повернення під контроль французького автовиробника пробилася до фіналу кваліфікації обома машинами, до того ж для Палмера особисто це був найкращий результат! Верляйн, повернувшись за кермо Заубер, одразу приголомшив напарника у Q1, пройшов у другий сегмент і став 13-м. Попри проблеми з моторами, які виникли на машинах Алонсо та Сайнса, та заміни деяких елементів стартове поле повністю відповідало результатам кваліфікації.

Ще вчора у Піреллі стверджували, що шинна тактика може виявитися ключем до бажаного результату, а в гонці прогнозували як один, так і два піт-стопи – в залежності від обраної командами стратегії. При досить довгому відрізку на Soft є ризик втратити час, достатній на проведення піт-стопу, або навіть і більше. На гонку лише Маркус Ерікссон вийшов на шинах Soft, решта пілотів – на SuperSoft. Ще до початку перегонів з боротьби вибув Вандорн – на Макларен бельгійця втретє за уїк-енд виникли проблеми з силовою установкою.

На старті Боттас спокійно зумів зберегти лідерство, а от на друге місце вийшов Феттель, який у першому повороті по зовнішньому радіусу зумів випередити Хемілтона. Чудовий старт вийшов і у Ферстаппена – голландець виграв дві позиції, залишивши позаду себе Ріккардо і Ряйкконена. Намагання Кімі обігнати Ріккардо у 4-му повороті завершилося тим, що фіна пройшов ще й Масса. Інцидентів на першому колі не було, тож гонка продовжилася у своєму більш ніж цікавому руслі – перша п’ятірка пілотів їхала впритул, а відставання не перевищували секунди від попередньої машини.

Феттель вкотре продемонстрував, що Феррарі спроможна їхати впритул за машиною конкурента, не втрачаючи при цьому в роботі з ґумою. Крім Валттері всі інші серед топ-5 використовували DRS на прямих, але це нікому нічого не давало – позиції зберігалися. На 8-му колі Ряйкконен після довгого переслідування таки зумів пройти Массу, але при цьому фін не так швидко наближався до квінтету лідерів, ніж можна було очікувати.

Після 10 кіл в Феррарі вирішили знову пограти з Мерседес у тактичну гру під назвою «проведи піт-стоп першим, не потрапивши у трафік» і в бокси поїхав Феттель, де отримав комплект SuperSoft і поїхав напрочуд швидко порівняно з лідерами гонки. Колом пізніше за свіжою ґумою поїхав і Ферстаппен, але для нього перегони завершилися дуже скоро – після піт-стопу перед 4-м поворотом на Ред Булл голландця відмовили гальма, машина вилетіла й врізалася у бар'єр – game over. На 13-му колі в боксах побували Ряйкконен, Грожан і Сайнс, але для іспанського пілота Торо Россо в гонці залишалося їхати зовсім небагато. Повернувшись на трасу, у першому повороті Карлос спробував протиснутися повз Ленса Стролла, який знаходився на гоночній траекторії й аж ніяк не чекав маневру від Сайнса. Як підсумок – зіткнення й обопільний схід, при чому Вільямс застигла безпосередньо на трасі. Звісно за таких обставин дирекції гонки не залишалося нічого іншого крім як випускати на трасу машину безпеки.

Цілком очікувано на піт-лейн почали звертати всі пілоти, які ще не зупинялися, за винятком Маркуса Ерікссона, для якого зупинка так рано була абсолютно непотрібною. І тут стався епізод, що суттєво вплинув на хід гонки та боротьбу за перемогу: Хемілтон, який їхав впритул за напарником й однозначно втрачав би час, на в’їзді до піт-лейн зумисне пригальмовував раніше та сильніше, ніж це було необхідно. Тим самим британець блокував Ріккардо, який через такі дії Льюіса також втратив час, хоча і в гонку попереду триразового чемпіона. Вердикт стюардів щодо цього епізоду був жорстким, але цілковито прогнозованим – 5 секунд штрафу.

Коли всі пілоти повернулися на трасу, виявилося, що в гонці новий лідер (якщо не рахувати Бернда Майландера) і ним став Феттель – трьох швидких кіл німцеві вистачило аби не зважаючи на машину безпеки вийти в лідери. Поява машини безпеки дозволила Массі знову опинитися попереду Ряйкконена.

На рестарті Хемілтон обігнав Ріккардо, а згодом протягом цього ж кола Даніеля обійшли ще й Масса з Ряйкконеном, відсунувши пілота Ред Булл на 6-те місце. У цей же час видовищна боротьба за лідерство відбувалася між Боттасом і Феттелем – фін пробував атакувати і в 1-му, і в 4-му поворотах, але Себастьян жорстко відбив усі атаки, після чого досить швидко від’їхав на безпечну відстань. Більше він з Валттері на трасі не перетиналися.

Хоча в гонці ситуація і стабілізувалася, але атмосфера була дуже наелектризованою і справа полягала в тому, що Феттелю з Боттасом точно ще треба було їхати в бокси, а щодо Хемілтона, то питання залишалося відкритим. «Срібні стріли» могли спробувати зекономити час на зупинці, тим паче, що над Льюісом висів штраф, але на початку гоночного відрізка не можна було зрозуміти на 100% чи витримає комплект шин Soft.

Досить цікавою на трасі була боротьба за останні місця в топ-десятці й одразу за ними – тут постійно боролися між собою різні пілоти. Найбільш видовищною стала дуель Квята з Палмером, яку з відстані в секунду спостерігав Алонсо, завжди готовий і сам кого-небудь обігнати. На 25-му колі Даниіл у першому повороті атакував Джоліона, але британець перехрестивши траекторію, позицію собі повернув. Щоправда ціною зламаного елементу переднього крила. За 5 кіл росіянин уже більш вдало провів атаку, крім того Палмера тут же зумів обігнати й Фернандо.

Тим часом, поки в боксах Мерседес метикували над стратегією для британця, вдруге за гонку Ряйкконен обігнав Массу – цього разу в боротьбі за 4-ту позицію. Рішучі дії Мерседес над порятунком ситуації розпочалися на 27-му колі: Боттаса попросили пропустити напарника і Льюіс швидко почав відриватися та наздоганяти Феттеля. Така стратегія означала тільки одне – британця ще чекає другий піт-стоп і він вже намагається мінімізувати втрати від 5 секунд простою в боксах.

За свіжими шинами першим серед лідерів на 31-му колі поїхав Боттас, трьома колами пізніше змінив ґуму і Феттель, повернувшись позаду Ряйкконена. В такій ситуації чекати боротьби між пілотами Феррарі було не варто і Кімі на прямій спокійно пропустив напарника. Тим паче, що йому все-одно ще треба було їхати на піт-стоп, але трохи пізніше. За 15 кіл до фінішу на свій другий піт-стоп поїхав Хемілтон, відстоявши 5 секунд і отримавши комплект шин Soft, британець був здивований вибором команди, але дуже стрімко став наздоганяти Боттаса. На 47-му колі Льюіс вдруге за гонку пройшов напарника і кинувся наздоганяти Феттеля. 10 кіл і 13 секунд відставання – місія неможлива сказала б більшість, але «срібні стріли» були впевнені у тому, що можлива, і британець продовжив відігравати час.

На передостанньому колі, поскаржившись на проблеми з силовою установкою, в бокси повернувся Алонсо – черговий подвійний схід для Макларен, і жодної видимості перспектив на тлі інших.

Попри оптимізм в боксах Мерседес і чудові бійцівські чесноти Хемілтона, британцю наздогнати Феррарі все ж таки не вдалося. Себастьян виграв вже другу гонку з трьох у сезоні та 44-ту в кар’єрі, що й дозволяє німцеві знову одноосібно лідирувати в чемпіонаті. Компанію Феттелю з Хемілтоном на подіумі склав Боттас, який без проблем фінішував попереду свого співвітчизника з Феррарі, що так само як і Льюіс намагався на останніх колах наздогнати конкурента. Ріккардо спокійно приїхав 5-м, а Масса вже вдруге в сезоні – 6-м і найкращим серед інших.

В Кубку конструкторів Скудерія знову вийшла на перше місце, але відставання Мерседес мінімальне – лише 3 пункти, тож гойдалки запросто можуть продовжитися за два тижні. Фінішувавши 9-м, Хюлькенберг приніс перші очки для Рено в сезоні, не перші для команди, але для себе заробив сьогодні Грожан. Естебан Окон втретє поспіль приїхав 10-м, тож враховуючи 7-ме місце Переса – Форс Індія поки що залишається єдиною командою середини пелотону, яка набирає очки обома машинами. Саме це і дозволило «індусам» вийти на 4-те місце, щоправда боротьба з Вільямс і Торо Россо буде дуже-дуже гарячою. А там ще й Рено з Хаас можуть до неї долучитися.

Вже післязавтра в Сахірі пройдуть дводенні тести, а за два тижні в Сочі відбудеться наступна гонка.

Гран Прі Бахрейну

Пілот Команда Час Піт 1. С. Феттель Ferrari 1:33:53.374 2 2. В. Боттас Mercedes + 6.660 2 3. Л. Хемілтон Mercedes + 20.397 2 4. К. Ряйкконен Ferrari + 22.475 2 5. Д. Ріккардо Red Bull + 39.346 2 6. Ф. Масса Williams + 54.326 2 7. С. Перес Force India + 1:02.606 2 8. Р. Грожан Haas + 1:14.865 2 9. Н. Хюлькенберг Renault + 1:20.188 2 10. Е. Окон Force India + 1:35.711 2 11. П. Верляйн Sauber + 1 коло 1 12. Д. Квят Toro Rosso + 1 коло 2 13. Дж. Палмер Renault + 1 коло 2

Найшвидше коло гонки: Льюіс Хемілтон, Mercedes – 1:32.798 (46-те коло)

Не фінішували:

Ф. Алонсо McLaren 56 коло силова установка М. Ерікссон Sauber 52 коло коробка передач К. Сайнс Toro Rosso 13 коло аварія Л. Стролл Williams 13 коло аварія М. Ферстаппен Red Bull 12 коло аварія / гальма К. Магнуссен Haas 9 коло електроніка С. Вандорн McLaren 0 кіл не стартував / силова установка

Особистий залік

1. С. Феттель Scuderia Ferrari 68 2. Л. Хемілтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 61 3. В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 38 4. К. Ряйкконен Scuderia Ferrari 34 5. М. Ферстаппен Red Bull Racing 25 6. Д. Ріккардо Red Bull Racing 22 7. Ф. Масса Williams Martini Racing 16 8. С. Перес Sahara Force India F1 Team 14 9. К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 10 10. Р. Грожан Haas F1 Team 4 11. К. Магнуссен Haas F1 Team 4 12. Е. Окон Sahara Force India F1 Team 3 13. Н. Хюлькенберг Renault Sport Formula 1 Team 2 14. Д. Квят Scuderia Toro Rosso 2

Кубок конструкторів