Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Машина была великолепна!»

Теперь в личном зачете гонщик Ferrari опережает Льюиса Хэмилтона на семь очков.

Себастьян Феттель: «Великолепный день, даже не знаю, что сказать! Команда отлично поработала – с самого старта я чувствовал, что машина быстра. Я пытался прессинговать Валттери, но он не допустил ни одной ошибки, а на прямой было сложно к нему подобраться.

Мы провели ранний пит-стоп, чтобы сделать «подрезку» – и это сработало. Когда выехал автомобиль безопасности, я подумал: «Нет, только не это опять!». Я не был уверен, что стратегия сработает, но мне повезло, что соперники оказались очень близко к заезду на пит-лейн и, скажем так, не смогли извлечь большую выгоду из появления автомобиля безопасности. Я был немного удивлен, когда выехал на трассу впереди остальных, поскольку думал, что могу потерять преимущество.

После этого все было в порядке, машина фантастически управлялась. Еще вчера у меня были хорошие впечатления, и на протяжении многих кругов машина отлично работала – это здорово. В конце я контролировал темп, хотя на последних кругах Льюис представлял небольшую угрозу. Кроме того, я оказался в трафике, а в такой ситуации никогда не знаешь… Я контролировал ход гонки, машина сегодня была мечтой. Счастливой Пасхи и спасибо!

Сезон длинный, так что я не думаю о ситуации в чемпионате и просто получаю удовольствие от машины. Вчера отставание было достаточно большим, но я был уверен, что в гонке мы окажемся ближе к Mercedes. Что-то внутри подсказывало мне, что мы сможем хорошо выступить.

С первого круга машина была быстра. Большое спасибо команде – парни днем и ночью напряженно работали на базе и трассе – приятно видеть, что сегодня все получилось».