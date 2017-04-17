Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Машина была великолепна!»

Себастьян Феттель выиграл Гран При Бахрейна, одержав вторую победу в сезоне

  • 17.04.2017 12:27
  • 7 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Машина была великолепна!»
Теперь в личном зачете гонщик Ferrari опережает Льюиса Хэмилтона на семь очков.
 
Себастьян Феттель: «Великолепный день, даже не знаю, что сказать! Команда отлично поработала – с самого старта я чувствовал, что машина быстра. Я пытался прессинговать Валттери, но он не допустил ни одной ошибки, а на прямой было сложно к нему подобраться.
 
Мы провели ранний пит-стоп, чтобы сделать «подрезку» – и это сработало. Когда выехал автомобиль безопасности, я подумал: «Нет, только не это опять!». Я не был уверен, что стратегия сработает, но мне повезло, что соперники оказались очень близко к заезду на пит-лейн и, скажем так, не смогли извлечь большую выгоду из появления автомобиля безопасности. Я был немного удивлен, когда выехал на трассу впереди остальных, поскольку думал, что могу потерять преимущество.
 
После этого все было в порядке, машина фантастически управлялась. Еще вчера у меня были хорошие впечатления, и на протяжении многих кругов машина отлично работала – это здорово. В конце я контролировал темп, хотя на последних кругах Льюис представлял небольшую угрозу. Кроме того, я оказался в трафике, а в такой ситуации никогда не знаешь… Я контролировал ход гонки, машина сегодня была мечтой. Счастливой Пасхи и спасибо!
 
Сезон длинный, так что я не думаю о ситуации в чемпионате и просто получаю удовольствие от машины. Вчера отставание было достаточно большим, но я был уверен, что в гонке мы окажемся ближе к Mercedes. Что-то внутри подсказывало мне, что мы сможем хорошо выступить.
 
С первого круга машина была быстра. Большое спасибо команде – парни днем и ночью напряженно работали на базе и трассе – приятно видеть, что сегодня все получилось».
 

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.