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Льюис ХЭМИЛТОН: «Нужно выкладываться в каждый уик-энд»

Гран При Бахрейна получился богатым на события для Льюиса Хэмилтона

  • 17.04.2017 13:46
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Британец несколько раз оказывался в сложных ситуациях, но боролся и в итоге финишировал вторым.
 
Вопрос: Льюис, что вы чувствуете после финиша?
Льюис Хэмилтон: Сейчас страсти немного улеглись. Себастьян отлично справился, добившись победы для своей команды. А я сделал всё, что мог.
 
Вопрос: Вы получили пятисекундный штраф за блокировку Даниэля Риккардо на пит-лейн. Сокращая отставание на последних кругах, вы могли отыграть это время?
Льюис Хэмилтон: Когда у меня есть возможность приблизиться, я это делаю. Если бы не эти пять секунд штрафа, я мог бы… Впрочем, мы потеряли какое-то время и из-за заминки на пит-стопе. Сегодня много всего произошло, теперь нужно двигаться дальше.
 
Вопрос: О чём вы подумали, когда заехали на пит-стоп и увидели, что придется ждать за Валттери?
Льюис Хэмилтон: Я увидел, что отрыв Валттери – 5 или 4,7 секунд – этого должно было хватить, чтобы в боксах обслужили его машину, а при въезде на пит-лейн увидел, что он стоит на месте. Я включил ограничитель скорости, а потом посмотрел в зеркала. Даниэль ехал непосредственно за моей машиной, я подвинулся, но было слишком поздно.
 
После этого нужно было продолжать атаковать. Я максимально выложился, чтобы сократить отставание. Но когда я выходил из последнего поворота, Себастьян подъезжал к первому – его преимущество было очень большим, но я продолжал верить и атаковал. Я проехал несколько отличных кругов, но этого оказалось недостаточно.
 
Вопрос: Вы поднялись на подиум и продолжаете борьбу с Ferrari. Вы получили удовольствие от гонки?
Льюис Хэмилтон: Да, особенно в начале гонки. Здорово, когда идет столь плотная борьба. Жаль, что с этими машинами нельзя вплотную преследовать соперника, но мне в любом случае всё понравилось.
 
Вопрос: Учитывая, что вас опередили в двух из трёх гонок сезона, как вы готовитесь к борьбе с Ferrari?
Льюис Хэмилтон: Я пока не готовлюсь к борьбе – сейчас я хочу расслабиться. Конечно, я всегда стремлюсь как можно лучше подготовиться к следующей гонке. Нам надо кое-что сделать на тестах, которые начнутся во вторник. Мы постараемся улучшить машину и побольше узнать о шинах, чтобы в следующей гонке оказаться в лучшей ситуации.
 
Вопрос: Что произошло на старте?
Льюис Хэмилтон: Сначала всё выглядело отлично, но на второй фазе стартовой процедуры возникла пробуксовка колес.
 
Вопрос: Вы ожидали, что Soft выдержит столь большую дистанцию? В какой-то момент казалось, что шины перестали работать.
Льюис Хэмилтон: Мы с самого начала собирались провести еще один пит-стоп – шины не были в рабочем диапазоне.
 
Вопрос: Ferrari одержала две победы в трёх гонках. Теперь они – ваш главный соперник?
Льюис Хэмилтон: Они с самого начала были нашим главным соперником, так что для нас ничего не изменилось.
 
Вопрос: Вы расстроены, что команда, занявшая на старте весь первый ряд, не смогла завоевать дубль в гонке?
Льюис Хэмилтон: Это не столь серьезный удар. В конце концов, в этот уик-энд мы заработали почти столько же очков, как Ferrari! Мы не так много им уступаем, так что я не очень расстроен. Этот уик-энд прошёл не идеально – мы заняли вторую и третью позицию, хотя могли завоевать победный дубль.
 
Вопрос: У Валттери были проблемы с шинами SuperSoft. У вас возникли такие же проблемы, или в целом, ваш темп был ниже?
Льюис Хэмилтон: Первый отрезок получился не лучшим для меня, но я отлично проехал второй и третий. У Валттери возникли проблемы на первом и даже на втором отрезке. В начале гонки его не устраивало давление в шинах, но после пит-стопа эта проблема была решена. В этом и причина довольно большой разницы в нашем темпе. Его не устраивал баланс машины.
 
Вопрос: Возможно, вам было проще смириться со второй позицией в Австралии, чем здесь. В Бахрейне возникла заминка на пит-стопе, к тому же вы получили штраф…
Льюис Хэмилтон: То, что я чувствую, совершенно не изменилось за многие годы. Я не могу быть доволен вторым местом. Не знаю, что сказать. Мы здесь не для этого!
 
Конечно, сегодня я уже стартовал вторым и вёл интересную борьбу в гонке. Я рад был подняться на подиум, но затем начинаешь думать о некоторых вещах… В квалификации из-за проблем с DRS я потерял две десятых между 10-м и 11-м поворотами, а затем – ещё половину десятой в последнем повороте. Если бы не всё это, я мог стартовать с поула. Сегодня я проиграл позицию на старте – это только моя ошибка. Затем возникла заминка на пит-стопе...
 
В этом году у вас всего 20 шансов выиграть гонку, обидно не использовать один из них. Но я стараюсь справляться с подобными ситуациями. Не помню, чтобы в Австралии возникли какие-то серьезные ошибки. Тогда перестала работать резина, и мне пришлось ехать на пит-стоп – я просто должен был смириться с обстоятельствами. Но если бы сегодня мы всё сделали идеально, я мог бы побороться за победу. А этого не произошло. Но я сам в этом виноват.
 
Вопрос: Ваша борьба с Себастьяном Феттелем поможет вам показать лучшее, на что вы способны?
Льюис Хэмилтон: Я давно выступаю в гонках и не знаю, сколько еще могу узнать о своих способностях. Надеюсь постоянно узнавать что-то новое. В гонках вы постоянно испытываете свою силу воли, целеустремленность, выносливость, способность стабильно выступать, раскрывать свой потенциал. И так в каждой гонке. За оставшиеся до следующей гонки две недели мне нужно много работать, чтобы в следующий раз отыграться.
 
Вопрос: Вы упомянули о проблемах с DRS в квалификации. Вы считаете, что теперь победа в гонке будет зависеть от таких мелочей?
Льюис Хэмилтон: Да. Мне кажется, именно такими и должны быть гонки. Нужно работать на высшем уровне и избегать такого, чтобы одна мелочь лишала нас победы. Впрочем, в этом всё самое интересное. Теперь все команды должны максимально выкладываться в каждый уик-энд.
 
Возвращаясь к вашему вопросу, если вспомнить прошлый год, то из 21 Гран При пять гонок получились неудачными, а в остальных всё прошло идеально. Каждый год я стараюсь увеличить число идеальных гонок. Я считаю, что две первых гонки сезона прошли хорошо, а здесь мы недостаточно хорошо выполнили свою работу, и я попытаюсь это исправить.
 

Источник — f1news

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