Владелец команды Форс Индия арестован в Великобритании

Владелец команды «Форс Индия», выступающей в «Формуле-1», индийский бизнесмен Виджай Маллья арестован Скотленд-Ярдом. На данный момент изучается возможность его экстрадиции в Индию. Также бизнесмену предстоит предстать перед судом Лондона.

Индийские банки пытались через суд взыскать с Малльи $1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfishe. После этого индийская полиция объявила бизнесмена в розыск.

В феврале 2017 года Центральное бюро расследований (CBI) обвинило владельца «Форс Индии» в выводе из страны 2,54 млрд рупий, предназначавшихся для авиакомпании, которой больше не существует. Бюро потребовало у Великобритании экстрадиции бизнесмена.

В лондонском суде решится, будет ли экстрадиция Малльи «несоразмерной мерой» в соответствии с его правами человека.