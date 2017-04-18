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Владелец команды Форс Индия арестован в Великобритании

Виджай Маллья предстанет перед лондонским судом

  • 18.04.2017 17:55
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NDTV.com. Виджай Маллья
© NDTV.com. Виджай Маллья
Владелец команды «Форс Индия», выступающей в «Формуле-1», индийский бизнесмен Виджай Маллья арестован Скотленд-Ярдом. На данный момент изучается возможность его экстрадиции в Индию. Также бизнесмену предстоит предстать перед судом Лондона.
 
Индийские банки пытались через суд взыскать с Малльи $1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfishe. После этого индийская полиция объявила бизнесмена в розыск.
 
В феврале 2017 года Центральное бюро расследований (CBI) обвинило владельца «Форс Индии» в выводе из страны 2,54 млрд рупий, предназначавшихся для авиакомпании, которой больше не существует. Бюро потребовало у Великобритании экстрадиции бизнесмена.
 
В лондонском суде решится, будет ли экстрадиция Малльи «несоразмерной мерой» в соответствии с его правами человека.

Источник — Газета.ru

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