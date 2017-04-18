В Sauber сосредоточились на работе с настройками

В первый день тестов в Бахрейне самую большую дистанцию проехал пилот Sauber Маркус Эриксон – почти две дистанции гонки, 106 кругов, показав 11-е время. Команда не привезла в Бахрейн новинки, поэтому сосредоточилась на работе с настройками и резиной.

Маркус Эриксон: «Очень хороший тестовый день. Мы выполнили всю намеченную программу, я проехал больше всех кругов. По ходу сессий мы опробовали множество вариантов настроек и изучали поведение шин, пытаясь заставить их работать нужным образом.

Мы добились большого прогресса и надеемся сделать шаг вперёд в ближайших гонках. Мы получили интересные данные – это поможет увеличить эффективность машины».