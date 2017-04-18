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Серхио ПЕРЕС: «В командах видят мои достижения»

Серхио Перес в 13-й раз подряд заработал очки, финишировав седьмым после старта с 18-й позиции

  • 18.04.2017 23:53
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Мексиканец надеется, что его стабильность привлечёт внимание ведущих команд…
 
Серхио Перес: «Думаю, в командах видят мою статистику, мои достижения за последние годы. Я заметно прибавил, вместе с Force India мы фантастически справляемся с работой, прогрессируем и многого добиваемся. Учитывая, какие позиции сейчас занимает McLaren, и то, как развивались события после ухода из этой команды, во многом моя карьера сейчас на подъеме.
 
Если появится возможность перейти в ведущую команду, я буду готов ее максимально использовать, учитывая свои знания и опыт. Вопрос в том, появится ли у меня такая возможность, но я чувствую, что готов по всем параметрам, особенно учитывая тот неприятный эпизод с McLaren. С тех пор я серьёзно прибавил, сейчас я лучше понимаю Формулу 1.
 
Я не могу ничего сделать, кроме как сосредоточиться на своей работе в Force India и добиваться максимально возможных результатов. После этого посмотрим, что произойдет. Я не одержим мыслями о будущем, я наслаждаюсь настоящим».
 
В свою очередь заместитель руководителя Force India Роберт Фернли считает, что многие недооценивают талант Переса: «На трассе Серхио невероятно спокоен. Когда появляется возможность обогнать или заработать очки, он её использует.
 
Некоторые считают его гонщиком, который просто умеет лучше других работать с резиной, но они упускают другое. Серхио – невероятно агрессивный гонщик, но при этом очень плавно пилотирует машину. Некоторые его обгоны в трех последних гонках были превосходными».
 

Источник — f1news

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