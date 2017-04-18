Серхио ПЕРЕС: «В командах видят мои достижения»

Мексиканец надеется, что его стабильность привлечёт внимание ведущих команд…

Серхио Перес: «Думаю, в командах видят мою статистику, мои достижения за последние годы. Я заметно прибавил, вместе с Force India мы фантастически справляемся с работой, прогрессируем и многого добиваемся. Учитывая, какие позиции сейчас занимает McLaren, и то, как развивались события после ухода из этой команды, во многом моя карьера сейчас на подъеме.

Если появится возможность перейти в ведущую команду, я буду готов ее максимально использовать, учитывая свои знания и опыт. Вопрос в том, появится ли у меня такая возможность, но я чувствую, что готов по всем параметрам, особенно учитывая тот неприятный эпизод с McLaren. С тех пор я серьёзно прибавил, сейчас я лучше понимаю Формулу 1.

Я не могу ничего сделать, кроме как сосредоточиться на своей работе в Force India и добиваться максимально возможных результатов. После этого посмотрим, что произойдет. Я не одержим мыслями о будущем, я наслаждаюсь настоящим».

В свою очередь заместитель руководителя Force India Роберт Фернли считает, что многие недооценивают талант Переса: «На трассе Серхио невероятно спокоен. Когда появляется возможность обогнать или заработать очки, он её использует.

Некоторые считают его гонщиком, который просто умеет лучше других работать с резиной, но они упускают другое. Серхио – невероятно агрессивный гонщик, но при этом очень плавно пилотирует машину. Некоторые его обгоны в трех последних гонках были превосходными».