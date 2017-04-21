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Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Самая лучшая победа – следующая»

Две победы и подиум в трёх первых гонках – начало сезона превзошло ожидания Себастьяна Феттеля

  • 21.04.2017 08:30
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Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Самая лучшая победа – следующая»
Однако он надеется, что и в остальных Гран При новая машина Ferrari окажется не менее конкурентоспособной.
 
Себастьян Феттель: «Если выбирать между победами в Мельбурне или в Бахрейне, то лучшей я считаю свою следующую победу. Самая лучшая Ferrari из тех, что я пилотировал? Конечно, ещё рано об этом судить, но я могу точно сказать, что наша новая машина самая быстрая. Благодаря результатам в первых гонках, мы стали намного интенсивней её дорабатывать, чтобы она стала еще более конкурентоспособной.
 
Вся эта страстная любовь к Ferrari – для меня не груз и не ответственность, она лишь доставляет удовольствие. Я понимаю тифози: когда всё идёт хорошо, они радуются за нас. Это нормально – то же самое бывает в футболе. Если любимый клуб выигрывает, болельщики довольны, если нет – расстроены».
 
Во вторник в Бахрейне Себастьян Феттель поработал по программе Pirelli, готовившей шины для следующего года.
 
«Мы отлично поработали с резиной, мне нравится пилотировать машину, даже если я один на трассе. Самое важное – выполнить задания Pirelli, – продолжил гонщик. – Что касается тестов в целом, скажем так: у меня хорошие впечатления, хотя во второй день я хотел бы проехать большую дистанцию. Местами был сильный ветер, а это не особенно помогает на тестах. Но в целом всё прошло хорошо, у машины хороший баланс, и с каждым кругом у меня было всё больше уверенности в ней.
 
Я не думаю, что в Сочи возникнут какие-то проблемы из-за более низкой температуры, чем в Бахрейне – в Китае тоже было прохладно. Наша задача в том, чтобы оказывать прессинг на соперников и в первую очередь на Льюиса Хэмилтона. Это нормально. До сих пор у Ferrari была идеальная тактика. Нужно полностью сосредоточиться на работе».
 
Выиграв в Бахрейне, Себастьян Феттель изобразил несколько танцевальных движений и надеется, что болельщики его поддержат: «Я сделал это ради удовольствия – этому нет другого объяснения. На самом деле я попытался изобразить движения бенгальского танца. Я плохо танцую, но если это немного поддержит окружающих, то почему бы не продолжать в том же духе?»
 

Источник — f1news

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