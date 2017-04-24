В Pirelli изменят разницу в скорости между составами

В начале апреля четырёхкратный чемпион мира Ален Прост предложил добавить интриги гонкам Формулы 1, разрешив командам свободно выбирать шины на гонку из всех пяти составов, а не из трёх, как сейчас предлагают в Pirelli, даже соединяя шины разных составов в одном комплекте. Менеджер Pirelli Марио Изола считает, что в Формуле 1 невозможно реализовать эту идею.

Марио Изола: «Совмещение шин разной жесткости может работать в кузовных гонках, когда вы выбираете более жесткий состав для более серьёзно нагруженных передних колёс, но машины Формулы 1 слишком чувствительны – это нарушит баланс.

Представьте, SuperSoft спереди и Soft сзади. Или Soft спереди и Medium сзади. Разница в скорости между SuperSoft и Soft – 0,7 секунды, а между Soft и Medium – 1,5 секунды на круге. В результате передние шины будут иметь гораздо лучшее сцепление с трассой, чем задние, что неизбежно приведёт к избыточной поворачиваемости. В такой ситуации командам будет крайне сложно сбалансировать машину. Но мы могли бы в будущем, если возникнет такая инициатива, разрабатывать разные составы для передних и задних шин с более близкими характеристиками.

Мы производим пять составов для десяти машин и двадцати трасс. Почти невозможно добиться от них оптимальной разницы в темпе между составами на всех трассах и во всех условиях. Кроме того, у нас есть определённые рекомендации от Формулы 1. При потере темпа не более двух секунд, самый жесткий из выбранных на Гран При составов должен проезжать не менее 60% дистанции гонки, средний – не менее 30%, а мягкий – не менее 15%.

Работа над шинами для следующего сезона уже ведётся, в том числе мы планируем скорректировать и разницу между составами. Сейчас разница в скорости между Soft и Medium слишком велика, а разницу между Soft, SuperSoft и UltraSoft нужно увеличить. Кроме того, мы хотим расширить температурный диапазон эффективной работы шин и снизить эффект перегрева поверхности».