Формула 1 берет курс на защитные экраны

25 апреля в Париже прошли встречи Стратегической группы и Комиссии Формулы 1, на которых был принят ряд поправок к спортивному и техническому регламенту.

Совещания прошли в конструктивном ключе, и на них кроме постоянных участников и президента FIA Жана Тодта впервые присутствовал Чейз Кэри, новый исполнительный директор Formula One Group.

Ниже приводятся основные решения, принятые на сегодняшних встречах.

Отныне на заседания Стратегической группы будут приглашаться представители команд, которые формально не входят в состав этого органа. У них появится право присутствовать на этих совещаниях в роли наблюдателей, что подтверждает курс на открытость, взятый FIA и Liberty Media.

Начиная с Гран При Испании, который пройдёт с 12 по 14 мая, в силу вступит положение спортивного регламента, требующее, чтобы имена и номера гонщиков были лучше видны на их машинах.

Ряд изменений, внесённых в спортивный и технический регламент 2018 года, за которые проголосовали Стратегическая группа и Комиссия Формулы 1, предстоит утвердить на Всемирном совете FIA по автоспорту:

В техническом регламенте появится положение, жёстко ограничивающее возможность установки на моторных кожухах машин Т-образных крыльев и так называемых «акульих плавников».

Будут приняты меры, запрещающие применение моторного масла в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, в течение гоночного уик-энда в силовых установках будет разрешено использование только моторного масла одной конкретной спецификации.

Pirelli будет разрешено вести разработку составов дождевой резины, предназначенной для сезона 2018 года, с использованием машин предыдущей спецификации и колёс прежней размерности.

В случае, если ход гонки прерывается красными флагами, рестарт будет даваться с места.

В процессе поиска подходящего технического решения, которое позволит повысить защиту головы гонщика от фронтальных воздействий, был изучен ряд предложений, в результате чего приоритет отдан системам, предусматривающим использование прозрачных экранов. В ходе текущего сезона FIA проведёт испытания таких систем, чтобы их применение могло начаться уже в 2018 году.